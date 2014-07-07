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时事要闻 | 2014年 7月 7日 星期一 14:07 BJT

德国情报机构称中小德企容易成中国间谍活动的牺牲品

路透柏林7月6日（记者 Stephen Brown） - 在德国总理默克尔访华之际，德国一个情报机构负责人警告称，一些德国企业所面临的中国政府机构工业间谍活动的威胁增加，这些机构拥有广泛的资源。

“很多德国中小企业容易成为牺牲品。”BfV国内情报机构负责人Hans-Georg Maassen对《星期日世界报》表示。

“他们往往并不清楚自己最有价值的东西是什么，也不了解对方对什么感兴趣。”

“他们面对的是非常强大的对手。仅中国技术情报机构一方就拥有超过10万名雇员。”Maassen说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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