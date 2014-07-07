德国情报机构称中小德企容易成中国间谍活动的牺牲品

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透柏林7月6日（记者 Stephen Brown） - 在德国总理默克尔访华之际，德国一个情报机构负责人警告称，一些德国企业所面临的中国政府机构工业间谍活动的威胁增加，这些机构拥有广泛的资源。
“很多德国中小企业容易成为牺牲品。”BfV国内情报机构负责人Hans-Georg Maassen对《星期日世界报》表示。
“他们往往并不清楚自己最有价值的东西是什么，也不了解对方对什么感兴趣。”
“他们面对的是非常强大的对手。仅中国技术情报机构一方就拥有超过10万名雇员。”Maassen说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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