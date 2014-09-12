中小企业私募债违约率处于正常水平 风险总体可控--证监会

路透北京9月12日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，从掌握的情况看，已发生的中小企业私募债兑付违约属于单体风险事件，风险外溢性小；与国内小微企业贷款、境外高收益债券等可比金融产品相比，中小企业私募债的违约率处于正常水平，风险总体可控。

他在新闻例会上称，证监会近期将组织交易所、地方证监局对中小企业私募债的风险情况进行排查，并将加强中小企业私募债的风险监测，督促中介机构勤勉尽责，鼓励在发行条款中设置风险防范安排，按照“市场化、法制化”方式处置好风险事件。

他并称，目前“通道类”私募债占比并不大，银行对中小微企业授信管理较严，证监会将与有关部门密切配合防范此类风险。所谓“通道类”私募债主要是指项目和资金均来源于商业银行，证券公司将融资项目设计成私募债发行。

针对市场中关于《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定的不同声音，张晓军解释称，未禁止通过讲座、报告会、分析会、手机短信、微信、电子邮件等能够有效控制宣传推介对象和数量的方式，向事先已了解其风险识别能力和承担能力的“特定对象”宣传推介。

私募基金管理人员及其从业人员跟投私募基金中项目所形成的权益仍为基金管理人及其从业人员固有财产，不属于基金财产；跟投资金则成为基金财产一部分，不同于基金管理人及其从业人员的其他固有财产，因此均不属于将固有财产或者他人财产混同于基金财产。

目前规定未对私募基金评级机构设置资质要求，由基金管理人自主选择更多体现了投资者与基金管理人之间的意思自治。风险评级的具体标准主要有私募基金管理人自行或委托独立第三方机构制定，今后根据需要可由基金业协会出台相关指引。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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