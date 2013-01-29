各国打击国防腐败力度不足--调查

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透布鲁塞尔1月29日（记者 Adrian Croft） - 透明国际英国分部的调查显示，超过三分之二国家在防止国防行业腐败上的措施不足，其中也包括很多全球军火贸易大国。
在调查的82个国家里，只有德国和澳大利亚拥有强力反腐败机制。调查显示，57个国家的反腐败措施很薄弱。
透明国际英国分部根据议会对国防政策监督的力度和对国防企业的预期等标准对各国政府进行打分。该机构称这是第一个衡量政府打击国防腐败的指数。
调查指出，这82个国家占2011年全球1.6万亿美元军费支出的94%，每年全球国防行业腐败预计涉及至少200亿美元。
透明国际英国分部国防和安全项目负责人Mark Pyman表示，希望调查能够带动各国政府增强反腐败政策。
他认为，腐败是危险的，因为军队“拥有的设备可能无法使用”，这也是一种浪费。
他对路透表示，“特别是在节支时期，认为国防行业因为历来如此所以可以存在腐败的观点令人无法容忍。”完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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