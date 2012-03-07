今年亚洲军备开支将首超欧洲--报告

路透伦敦3月7日电（记者 Peter Apps）---伦敦国际战略研究所（International Institute for Strategic Studies）周三发布的一项全球国防调查显示，2012年亚洲军备开支将超越欧洲，为数个世纪来首次。这表明该地区经济高速增长且中国更加雄心勃勃。

国际战略研究所还指出，随着美军撤出伊拉克和阿富汗，美国军备开支也在下降，不过7,390亿美元的预算仍令其他国家望尘莫及。

报告称，随着五角大楼明确将战略重点转移至亚洲，重大历史性转变正在悄然发生。

报告指出，中国2011年军备支出估计为890亿美元，大概每五年翻一番，其他亚洲国家也在增加军备支出。这引发了发生冲突的风险。

“毫无疑问，当前正在发生重大转变。亚洲存在几乎所有的战略挑战，包括19世纪式的领土纠纷、经济对抗和出现新的拥有核武器的国家......需要加以掌控。”国际战略研究所秘书长John Chipman说道。

Chipman指出，实施外交努力以及建立信心的举措是防止亚洲各国在南中国海等问题上发生纠纷、地区和经济对抗升级的必要途径。

Chipman认为，短期内不应夸大中国的能力或野心。尽管军备投入不低，中国仍缺乏可投入使用的航空母舰。相比之下，美国拥有11艘大型航母。

中国现役军人约230万，而美国只有160万。国际战略研究所称，即使中国继续军备开支增长趋势，仍需约20年才能达到美国目前的开支水平。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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