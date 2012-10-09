东南亚国家大举采购海洋防御武器

路透新加坡10月8日电（记者 John O'Callaghan）---印尼从韩国购买潜艇，从中国和美国购买海岸雷达系统。越南从俄罗斯购入潜艇和战斗机。全球第五大武器进口国新加坡也在增加精密武器的进口。

对中国的担忧以及经济成功推动东南亚国家增加军事装备支出，以保护海洋航路、港口和海疆，这对出口产品和能源的运输至关重要。

丰富的油气资源加剧了南海领土争端，并促使越南、马来西亚、菲律宾和文莱努力应对中国日益增长的海军军力。

即使对於印尼、泰国和新加坡等远离争端的国家，海洋安全也是其主要关注点。

“经济发展促使他们进行国防开支，保护投资、航路和独有的经济区。实施沿海和海洋的监视和巡逻已经成为大趋势。”《简氏防卫周刊》（IHS Jane's Defence Weekly）亚太编辑James Hardy表示。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所数据，随着东南亚经济蓬勃发展，2002-2011年该地区防御支出实质增长了42%。

军舰、巡逻船、雷达系统、战斗机、潜艇和反舰导弹高居武器采购名单前列，这些武器对保护海洋航路非常有效。

“潜艇很厉害，能够隐蔽且突然地造成巨大伤害，而且能够在任何地方出击。”国际战略研究所（International Institute for Strategic Studies）亚洲执行董事Tim Huxley认为。

数十年来，很多东南亚国家采购的武器无外乎枪支和小型坦克。大多数威胁都在国内，而美国这把保护伞被认为足以抵御任何外国侵略。

随着中国实力日益增强以及东南亚各国可支配资金增多，他们所购买的武器更加多样化。东南亚多数国家临海，因此防御重点在海洋和空中。

马来西亚拥有两艘Scorpene级潜艇，越南正在从俄罗斯购买六艘Kilo级潜艇。国际战略研究所称，泰国也计划买入潜艇，从瑞典萨博(SAABb.ST)购买的Gripen战斗机最终将装备萨博的RBS-15F反舰导弹。

新加坡从波音(BA.N)购买了F-15SG战斗机，从瑞典购买了两艘Archer级潜艇，补充现有的四艘Challenger级潜艇和强大的海空军。

印尼拥有54,700公里海岸线，目前拥有两艘潜艇，并从韩国订购了三艘潜艇。印尼还在和中国企业合作，生产C-705和C-802反舰导弹，2011年还试射了一枚俄罗斯生产的Yakhont反舰导弹。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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