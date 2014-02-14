全球国防支出料回归增长 亚太及中东国家增长迅猛

焦点：中国央行“微调”跨境资本管理正当时 全面松绑还言之过早
路透北京4月19日 - 中国央行适度放松跨境资金流动性管理，明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，分析人士认为，这一调整属于“窗口指导的微调”，主因跨境资金流出势头好转，亦为保障合法合规业务的开展，但全面松绑资本流动管理还言之过早。
路透伦敦2月12日（记者 Peter Apps） -在中东和亚洲局势更趋紧张的推动下，2014年全球国防支出料录得自2008年金融危机以来的首次增长。
斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）本月对全球最大的100家军火企业的研究显示，这些企业2012年军火销售比前一年下降4.2%至3,950亿美元。
全球军火市场仍由西方企业主导，洛克希德马丁(LMT.N)、波音(BA.N)、BAESystems(BAES.L)、雷神(RTN.N)、General Dynamics(GD.N)和NorthropGrumman(NOC.N)等企业销售靠前。新兴竞争企业则正在奋力追赶，特别是亚洲和前苏联地区的企业。
因为缺乏可信赖数据，SIPRI的名单中不包括中国企业。如果包括中国企业，SIPRI研究员认为四至六家中国大型国企将跻身前20名，而中国航空工业集团公司将进入前10。
中国军力大幅增加以及与邻国海洋纠纷的加剧，推动亚洲其他国家的国防支出增加。
“毫无疑问，亚洲的军火采购在增长中，没有停止的迹象。中国海军的扩张给亚洲其他国家敲响警钟，推动他们进行采购。”由美国政府资助、向军方提供建议的智库海军分析中心(Center for Naval Analyses,CNA)研究员MikeMcDevitt表示。
咨询公司简氏防务(IHSJane's)的数据显示，亚太地区是全球唯一的2008年以来国防支出稳步上升的地区。到2020年，亚太地区年度国防支出料达到约4,740亿美元，占全球国防支出的28%，2013年占比为24%。
外界认为，2000年以来，中国国防支出增长超过三倍，到2015年料超过英国、法国和德国国防支出的总和。即使剔除中国的数字，到2015年亚太地区的国防支出料也会超过西欧。
过去两年里，因为海湾阿拉伯国家对伊朗威胁和国内稳定的担忧，中东国家国防支出增加的脚步进一步加快。
伦敦智库国际战略研究所上周称，沙特阿拉伯的国防支出已经达到596亿美元，取代英国成为全球国防支出排名第四的国家。国防和安全预算占GDP比例最高的15个国家中，大多数来自中东，其中包括阿曼、沙特阿拉伯、伊拉克、巴林、以色列、利比亚、阿尔及利亚、约旦和伊朗。
世界其他地方也出现了增长。2008年以来，俄罗斯国防预算增加了30%，未来三年料再增加43%。撒哈拉以南非洲国防支出仅2013年一年就增长了18%。
IHS认为，这些将推动2014年全球国防总支出从去年的1.538万亿美元增加0.6%至1.547万亿美元。到2021年，北约国家国防支出总额将低于非北约国家国防支出，为几十年来首次，对西方企业的业绩构成很大挑战。
多数海湾国家乐意从不同西方盟友手中采购武器，譬如同时购买台风战斗机(Eurofighter)、法国的“幻影”战机和美国的F-15等机型，拉近与多个国家的亲密关系。
亚洲买家则更倾向于购买美国产品，可能与美国在该地区不断增加的影响力有关。他们也经常热衷于签署合约，让本土的相关企业受益，常常是通过与外国企业组建合资企业的方式。
（完）编译：李富强 发稿：王燕焜
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