全球国防支出料回归增长，亚太及中东国家增长迅猛

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦2月12日 - 在中东和亚洲局势更趋紧张的推动下，2014年全球国防支出料录得自2008年金融危机以来的首次增长。
斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）本月对全球最大的100家军火企业的研究显示，这些企业2012年军火销售比前一年下降4.2%至3,950亿美元。
全球军火市场仍由西方企业主导，洛克希德马丁 、波音 、BAE Systems 、雷神 、General Dynamics 和Northrop Grumman 等企业销售靠前。新兴竞争企业则正在奋力追赶，特别是亚洲和前苏联地区的企业。
因为缺乏可信赖数据，SIPRI的名单中不包括中国企业。如果包括中国企业，SIPRI研究员认为四至六家中国大型国企将跻身前20名，而中国航空工业集团公司将进入前10。
中国军力大幅增加以及与邻国海洋纠纷的加剧，推动亚洲其他国家的国防支出增加。
“毫无疑问，亚洲的军火采购在增长中，没有停止的迹象。中国海军的扩张给亚洲其他国家敲响警钟，推动他们进行采购。”由美国政府资助、向军方提供建议的智库海军分析中心(Center for Naval Analyses,CNA)研究员Mike McDevitt表示。
咨询公司简氏防务(IHS Jane's)的数据显示，亚太地区是全球唯一的2008年以来国防支出稳步上升的地区。到2020年，亚太地区年度国防支出料达到约4,740亿美元，占全球国防支出的28%，2013年占比为24%。
外界认为，2000年以来，中国国防支出增长超过三倍，到2015年料超过英国、法国和德国国防支出的总和。即使剔除中国的数字，到2015年亚太地区的国防支出料也会超过西欧。
过去两年里，因为海湾阿拉伯国家对伊朗威胁和国内稳定的担忧，中东国家国防支出增加的脚步进一步加快。
伦敦智库国际战略研究所上周称，沙特阿拉伯的国防支出已经达到596亿美元，取代英国成为全球国防支出排名第四的国家。国防和安全预算占GDP比例最高的15个国家中，大多数来自中东，其中包括阿曼、沙特阿拉伯、伊拉克、巴林、以色列、利比亚、阿尔及利亚、约旦和伊朗。
世界其他地方也出现了增长。2008年以来，俄罗斯国防预算增加了30%，未来三年料再增加43%。撒哈拉以南非洲国防支出仅2013年一年就增长了18%。
IHS认为，这些将推动2014年全球国防总支出从去年的1.538万亿美元增加0.6%至1.547万亿美元。到2021年，北约国家国防支出总额将低于非北约国家国防支出，为几十年来首次，对西方企业的业绩构成很大挑战。
多数海湾国家乐意从不同西方盟友手中采购武器，譬如同时购买台风战斗机(Eurofighter)、法国的“幻影”战机和美国的F-15等机型，拉近与多个国家的亲密关系。
亚洲买家则更倾向于购买美国产品，可能与美国在该地区不断增加的影响力有关。他们也经常热衷于签署合约，让本土的相关企业受益，常常是通过与外国企业组建合资企业的方式。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。