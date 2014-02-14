全球国防支出料回归增长，亚太及中东国家增长迅猛

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦2月12日 - 在中东和亚洲局势更趋紧张的推动下，2014年全球国防支出料录得自2008年金融危机以来的首次增长。

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）本月对全球最大的100家军火企业的研究显示，这些企业2012年军火销售比前一年下降4.2%至3,950亿美元。

全球军火市场仍由西方企业主导，洛克希德马丁 、波音 、BAE Systems 、雷神 、General Dynamics 和Northrop Grumman 等企业销售靠前。新兴竞争企业则正在奋力追赶，特别是亚洲和前苏联地区的企业。

因为缺乏可信赖数据，SIPRI的名单中不包括中国企业。如果包括中国企业，SIPRI研究员认为四至六家中国大型国企将跻身前20名，而中国航空工业集团公司将进入前10。

中国军力大幅增加以及与邻国海洋纠纷的加剧，推动亚洲其他国家的国防支出增加。

“毫无疑问，亚洲的军火采购在增长中，没有停止的迹象。中国海军的扩张给亚洲其他国家敲响警钟，推动他们进行采购。”由美国政府资助、向军方提供建议的智库海军分析中心(Center for Naval Analyses,CNA)研究员Mike McDevitt表示。

咨询公司简氏防务(IHS Jane's)的数据显示，亚太地区是全球唯一的2008年以来国防支出稳步上升的地区。到2020年，亚太地区年度国防支出料达到约4,740亿美元，占全球国防支出的28%，2013年占比为24%。

外界认为，2000年以来，中国国防支出增长超过三倍，到2015年料超过英国、法国和德国国防支出的总和。即使剔除中国的数字，到2015年亚太地区的国防支出料也会超过西欧。

过去两年里，因为海湾阿拉伯国家对伊朗威胁和国内稳定的担忧，中东国家国防支出增加的脚步进一步加快。

伦敦智库国际战略研究所上周称，沙特阿拉伯的国防支出已经达到596亿美元，取代英国成为全球国防支出排名第四的国家。国防和安全预算占GDP比例最高的15个国家中，大多数来自中东，其中包括阿曼、沙特阿拉伯、伊拉克、巴林、以色列、利比亚、阿尔及利亚、约旦和伊朗。

世界其他地方也出现了增长。2008年以来，俄罗斯国防预算增加了30%，未来三年料再增加43%。撒哈拉以南非洲国防支出仅2013年一年就增长了18%。

IHS认为，这些将推动2014年全球国防总支出从去年的1.538万亿美元增加0.6%至1.547万亿美元。到2021年，北约国家国防支出总额将低于非北约国家国防支出，为几十年来首次，对西方企业的业绩构成很大挑战。

多数海湾国家乐意从不同西方盟友手中采购武器，譬如同时购买台风战斗机(Eurofighter)、法国的“幻影”战机和美国的F-15等机型，拉近与多个国家的亲密关系。

亚洲买家则更倾向于购买美国产品，可能与美国在该地区不断增加的影响力有关。他们也经常热衷于签署合约，让本土的相关企业受益，常常是通过与外国企业组建合资企业的方式。（完）