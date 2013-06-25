亚洲正推动全球军火贸易爆炸增长--研究

路透伦敦6月25日 - 咨询公司IHS Jane's的研究报告显示，亚洲到2021年将超越美国成为最大的国防支出地区，且正推动全球军火贸易的“爆炸”增长。

该公司周二称，尽管经济放缓，在中国军火出口激增、印度等国家的需求带动下，2008-2012年期间全球军火贸易额增长30%达到735亿美元，这一数额到2020年还有望翻倍。

“预算正在向东转移，全球军火贸易正加剧竞争。这是迄今所见最大的贸易爆炸，”IHS Jane's高级经理伯顿（Paul Burton）说道。IHS Jane's的研究包括3.4万个国防采购项目。

过去10年，美国在全球国防支出中占主要份额，但该国的预算随着从阿富汗等国家撤军而削减，意味着到2021年其国防支出将占全球国防支出的30%，低于亚洲所占的31%。

IHS Jane's称，接下来的八年，包括中国、印度和印度尼西亚在内的亚太地区的军费支出将增长35%，达到5,010亿美元；同期美国的军费支出将下降28%，至4,720亿美元。

“西方大型国防企业没有选择--出口或者衰落，但这可能会播下让自己走向灭亡的种子；东方的机遇是把双刃剑，正在催生威胁美国国防主导地位的趋势，”IHS Jane's首席分析师安德森（Guy Anderson）说。

该公司研究报告称，到2021年，中国的国防预算预计会增长64%，达到2,070亿美元；届时印度和印尼国防预算预计会分别增长54%和113%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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