沙特去年超过印度成全球头号武器进口国--IHS

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
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路透迪拜3月8日 - 研究公司IHS周日称，2014年全球军贸金额连续第六年增长，至创纪录的644亿美元，当年沙特阿拉伯超越印度，成为全球最大的武器进口国。
IHS称，新兴经济体对军机的需求不断增长，加上中东及亚太地区局势日趋紧张，带动武器供应增长。
IHS在其年度军贸报告中称，美国在2014年仍是全球最大的武器出口国，紧随其后的是俄罗斯、法国、英国和德国，这与2013年的排名一致。
“沙特的（武器进口）增势明显，根据之前的订单，这个趋势不会放缓，”IHS声明援引其资深防务分析师Ben Moores的话称。
IHS称，2013年至2014年，沙特武器进口增长54%，根据计划交货情况2015年该国武器进口将增长52%。IHS指出，2015年，每7美元的武器进口支出中，将会有1美元来自沙特。
2014年排名前五的武器进口国及地区分别是沙特、印度、中国、阿联酋和台湾。2013年排名前五的是印度、沙特、阿联酋、台湾及中国。
IHS称，2014年沙特和阿联酋合共进口防御系统86亿美元，超过西欧的进口总额。在中东市场最大的受益国是美国，去年美国对中东的防御系统出口额达到84亿美元，超过2013年的60亿美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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