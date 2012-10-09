美防长告诫拉美避免以军代警

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透乌拉圭埃斯特角城10月8日电（记者 David Alexander）---美国国防部长帕内塔周一告诫西半球国家，不要依靠军队执行警察任务。他在区域性国防部长会议上表示，应加强民政当局执法能力。
许多拉美国家面临打击骚乱和贩毒的压力，帕内塔表示：“动用军队执行民事执法不是长久之计。”
他承认，有时遇到危及和平与稳定的跨国威胁时，确实很难说究竟应当由军队还是执法机构来处理。针对“9·11”事件，过去十年美国国内对这一问题也分歧严重。
“作为合作夥伴，美国将竭尽所能缩小执法机构与武装部队间的力量差距，”他在第10届美洲国防部长会议上说道。
“我们致力於以尊重人权、法治和民政当局的方式推进，我们能够、也愿意伸出援手，但最终民政当局必须能够自己扛起这个重担，”他说。
他在与其他国家国防部长的会谈中，敦促各国军方加强协同合作，这是美国国防部新国防战略的一部分。
美国新国防战略今年稍早获得批准，基於新战略，美国的注意力将更多向亚太地区转移。（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
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