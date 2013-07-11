通缩风险、银行疲软 欧洲似将重蹈日本覆辙

2011年1月22日在波斯尼亚拍到的欧元现钞。 REUTERS/Dado Ruvic

* 欧盟通缩风险、银行业疲软，与日本情形相似

* 人口年龄分布挫伤经济成长的问题不是日本一国的问题

* 日本央行和欧洲央行都在为改革争取时间，但最后恐难实现

路透伦敦7月11日 - 不起作用的货币政策，不能或不愿放贷的疲软银行业、被困在低增长环境中的经济，通缩魅影挥之不去。

如果这些现象听起来似曾相识，那是因为确实如此。

欧元区仍摆脱不了金融危机留下的大笔债务，愈发类似1990年代的日本。当时日本苦于因资产泡沫破裂导致的资产负债表规模缩水问题。

外界一直同情日本未能摆脱疲态。日本央行也因制定政策时的谨小慎微而遭诟病。

但现如今，风水轮流转。日本央行总裁黑田东彦祭出规模空前的量化宽松政策，欧洲央行则在缩小资产负债表规模，并以通过“前瞻性指导”口头压低利率而沾沾自喜。

失业率居纪录高位，反映出欧元区产出缺口之大，再加上政府和民间部门仍需偿还如山的债务，导致一些分析师称通胀恐要低于欧洲央行略低于2%的目标水平。

摩根大通在一份新的报告中表示，预期税后核心通胀率将跌至1%以下，这种情况还将至少维持到2015年底。5月核心物价则较上年同期上涨1.1%。

物价面临的下行压力在欧元区受困的二线国家中表现得尤为明显。

汇率贬值之门关上后，恢复竞争力的唯一方法就是压低薪资和其它成本。希腊45年来首次出现通缩，就增加了该国债务的实际负担。摩根大通认为，可能还有别国出现同样状况。

欧洲央行决策者承认物价稳定面临偏向下行的风险，并表示已准备好在必要时进一步放宽政策。对部分分析师来说，再度放宽政策只是迟早的问题。

“我们还没到那个地步，量化宽松还不是我们的基本假设。但1990年代的日本提供的经验是，欧洲在整顿银行资产负债表前拖得越久，通缩风险就越大，”摩根士丹利的Joachim Fels表示。

**清理银行**

对于拖延所带来危险的警告正扑面而来，尤其是欧洲银行业者未能将ECB的低利率传导给南欧企业和家庭，这正在撕裂欧元区17国。

国际货币基金组织(IMF)周一表示：“为了逆转这种态势，银行损失需要完全确认，脆弱但可存活的银行要进行资本重整，无存活能力的银行要关闭或重组。”

日本在十年间的大多数时间里都在处理受地产价格暴跌重挫的“僵尸银行”，而欧洲对于共担未来银行倒闭成本的安排，可能在2019年前都不会生效。

欧洲央行执委亚斯穆森则表示，一切已为时太晚。

而且，提议中有权力关闭问题银行的这个机构，不会立即拥有能够开展工作的后背基金，虽然其可以通过行业征税来积累资金。

人口结构问题则是另一个恼人的因素。

日本劳动年龄人口占总人口的比例在1990年达到峰值，标志着经济增长黄金年代的结束。根据联合国的数据，日本60岁以上老人占其总人口的比例为32%，比其它国家都要高。

但这并非日本独有的问题，许多欧盟国家也需应对人口迅速老龄化的问题，比如葡萄牙、爱尔兰和拉脱维亚。

除非消除这些阻碍变革的障碍，否则我们可能将经历失去的十年，甚至是更长的时间。

**胡萝卜加大棒政策**

对欧洲央行来说，要微妙地平衡好两个方面：即要使债市向成员国政府施以足够的压力以促其改革，又要提供足够的货币支持以刺激需求。因此，欧洲央行总裁德拉吉安抚市场道，利率将在更长一段时间内维持当前或更低的水准。

英国标准人寿保险公司分析师Andrew Milligan称，“一方面，欧洲央行采用某种形式的前瞻性指导带来帮助。这有助于打消有关全球其他国家将追随美国政策的观点，而且明显在一定程度上压低了欧元。但主要问题仍在于，欧洲央行是否有能力支持个别受困国家。”

当然，任何一家央行的能力都有上限。在一定时间里坚持放松货币政策，可以提高名义国内生产总值(GDP)，从而减轻偿债负担。但央行无法延长人们的寿命，或提高他们的工作技能。

在人口萎缩的情况下，提高经济增速和生产率的任务全落在了政府肩上。

以日本为例，迄今为止，所有的刺激都是通过财政激励和黑田东彦的大胆货币政策所提供，这意味着首相安倍晋三在参议院选举后祭出“第三支箭”--结构性改革时，其需要提出实实在在的目标。

“如果安倍最终决定采行颇具雄心的促增长举措，而且“安倍经济学’也取得成功的话，那么对欧洲最重要的启示是，要想重振经济，需将大胆的宏观经济政策和结构性改革举措双管齐下，并恰当地安排好两者间的优先次序，”智库Bruegel的Andre Sapir表示。(完)

(编译 梁瑞雪/王洋/兰秀娟; 审校 田建华/许娜)

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