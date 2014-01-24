通缩威胁罩顶 欧股投资避开高负债股

图为用乐高积木拼成的公牛形象，2014年1月15日摄于德国法兰克福股交所。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透伦敦1月23日 -欧股投资者忧心通缩威胁，对高负债企业愈趋审慎，相比于食品零售企业，他们更加青睐于奢侈品和科技企业。

欧元区12月通胀放缓，引发该区可能正迈向通缩的担忧。一般来说，通缩会侵蚀企业获利并抑制经济成长，对股市而言是个坏消息。

不过并非所有企业的危险程度全都一样，因此精明的投资者还可以找到套利的机会。

“通缩对储蓄大过于支出的企业来说是个好消息，这意味着企业的信贷较少、资产负债表的扩张性较低。在通缩的环境下，相应的操作是作空高杠杆负债企业，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)首席分析师Steen Jakobsen表示。

实际上，路透在STOXX Europe600指数成份股中选择的142家负债权益比大于1的股票过去一周股价下跌了0.7%，表现逊于大盘指数的大致持平。

由于通缩会侵蚀企业的获利，使其用来还债的资金变少。房屋等资产价格将会下跌，与这些资产关系密切的企业面临的风险也最大。

“你会希望避开建筑商等高杠杆的企业，这些行业的资产价格在一段时期内会下跌，”Frank Investments投资主管Paul Sedgwick表示。

“至于消费者，物价下滑对消费来说是好事，但...大家感觉不到变有钱了，因为其房屋和其他资产的价值正在下滑。”

根据汤森路透Star Mine数据，相比之下，类似债务与权益之比不到一半的股票则上涨了0.5%，表现优于大盘，此前的六个月则与大盘一致。

那些自由现金流是承诺派息两倍以上的企业，同样表现可圈可点，因投资人十分关注那些可以应对物价下跌导致营收减少的企业。

**风险参差**

不过风险并不一致，部分行业远较其他行业更有办法维持较高价格--凭藉的是没什么监管压力，及有较愿花钱的顾客。

“高度监管规范的公用事业股风险较大，那些领域的利润率本就已受到挤压；我们认为食品零售股也处于危险。”汇丰(HSBC)欧洲股票策略师主管Peter Sullivan称。

食品零售商的利润率相对较低，竞争较大；又有爱呛声的客户，不愿付太多钱购买面包牛奶等基本品项。

另一个面向则是奢侈品，这类商品的买主通常较有钱，不担心价格，且有些企业提供的是独一无二的产品，如部分科技业者。

过去一周欧洲奢侈品公司股价上扬1.3%，是表现靠前的行业之一；食品零售股则下跌1.8%。食品零售业者获利在惨烈的圣诞折扣战中已受打击，可能是率先感受到降价压力的行业之一。

金融业则属于灰色地带。帐面上，他们的债务曝险应使其最难招架通缩。但如果物价下滑的威胁促使欧洲央行采取行动，他们也可能是主要的受惠者。欧洲央行若有所行动，最可能是以某种形式的量化宽松推出。

“就对市场而言，是很微妙的。你会预料...非常担心金融股；但随着欧洲央行采取行动，情况可能就相反了。”F&CInvestments全球宏观主管Steven Bell称。由于前景极其复杂，他选择避开欧洲股票。

Amundi资深股票策略师IbraWane则指出，最可能引发通缩的是再次爆发金融紧张情势。他不认为会发生这种情况，不过他对此做了准备：

“如果发生的话，我们会建议客户做好大幅降低风险资产部位的准备，抱现金；第二步则是，若需套利，我们宁可转回较具防御性、质量较高的个股上。”(完)

(编译 戴素萍/张若琪 审校 郑茵/张荻)

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