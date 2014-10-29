分析：通缩阴影难挡热钱涌动 股市料与债市共享投资盛宴

纽交所内工作中的交易员，摄于2014年10月28日。 REUTERS/Brendan McDermid

路透伦敦10月29日 - 如果有人押注市场再次出现投资“大轮转”--资金流出债市进入股市，那他恐怕要失望了：这种情况现在和将来都不会出现。

鉴于当前全球决策者更为担忧的是通缩而非通胀，而通缩从来都不是股市的大利多题材，因此大轮转的说法貌似是个安全的预估，但意外的是，这次股市债市都有可能成为赢家。

通胀疲弱时债市通常表现优于股市，因投资者能确保获得的固定收益回报。在通缩期间，实际回报率其实更高。

但是很多全球大型投资银行都认为，在低利率、低回报及高现金水位的整体市场背景下，这对股市和债市的一样有利。

尽管美国联邦储备委员会(美联储/FED)逐步缩减刺激措施，但全球金融体系内的存款和央行流动性仍然过剩，需要找到投资途径。

“股市和债市热潮可以共存，”花旗称。

据瑞银数据，整体而言，美国金融机构是全球最大投资者，管理资产规模超过60万亿(兆)美元。它们正在股市加仓。

花旗分析报告显示，基于五年滚动周期，美国共同基金股票投资净额于2012年末时低点为流出约5,500亿美元，而2000年末时峰值则为流入逾1万亿美元。

但目前资金流动正逼近中性区域，明年料将转为正数。

可以确定的是，股票现在不再便宜，特别是美国股票。标普500指数.SPX较2009年初的危机后低位已累计上涨170%，而其他发达市场表现亦同样良好。

从某些角度看来，股票估值过度扭曲，尤其是经济成长迟滞无法提供支撑。目前企业第三季财报显示，许多欧美大型企业营收及财测均不如预期。

但许多投资人仍然认为股票较债券更具吸引力；债券当前提供的收益率为数年来低位，在某些情况下甚至为历来最低。

“股票风险”溢价在欧元区及英国均超过7%，日本则为10%。即便美国低见6%(意谓着美股开始看来有点高昂)，仍旧提供相当不错的回报。

就连那些认为上述风险溢价太低的人也说，这回情况不同是有原因的，主要原因就是债券及现金所提供的回报实在太低。

“投资者们别无选择，如果他们希望达成未来收入目标，就必须要接受高风险。”伦敦施罗德(Schroders)策略师Keith Wade表示。

Wade还认为，股票市场眼下有着全球各国政府的支持。这些决策者将尽可能地支持经济复苏，防止金融市场再度出现灾难和剧烈波动。

两周前市场陷入一片动荡，债券收益率大跌，股市则创下多年来最大跌幅。

美联储和英国央行官员迅速作出回应，称利率维持在低位的时间可能要比原先预期更久，藉此安抚市场的紧张情绪。美国和欧洲股市随后从恐慌性杀盘低点反弹了5-7%。

花旗预计明年底前全球股市将进一步上涨21%；巴克莱则表示欧洲股市比过去10年里的任一水准还要低，因为金融资产价格反应出投资人对于经济成长以及通缩预期“比实际状况更为悲观”。

摩根士丹利及汇丰集团指出，目前各地面临不同程度的通缩压力，而美元走强将可以吸收通缩的冲击。

他们并称，美国是唯一一个有足够规模以及能力承受升息的经济体。加息的负面效果，将因能源价格走低而被抵消。

摩根士丹利、汇丰以及几乎所有欧美大型投行都认为明年美元将会走强。大多数投行表示，美元处于长期多头行情的初期阶段。

如果投行的判断正确，那么欧元、英镑和日圆都将下跌，欧元区、英国和日本的全球竞争力将随之提升，并带动上述国家和地区的成长和通货膨胀，尽管通胀将从极低的水准回升。

根据高盛：“当前的经济背景仍为低于平均水准的成长、低通胀和低利率”。这样环境一方面不太可能成为债券的大利空，另一方面也会“利好”股市。(完)

(编译 朱晓军/龚芳/洪曦; 审校 于春红/张明钧)

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