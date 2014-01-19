全球主要发达国家或不会迎来通缩“魔鬼”

* 分析师认为通缩言论很可能不会成为现实

* 路透调查中没有分析师预计G7国家会出现负通胀

* 决策者计划在达沃斯会晤

路透伦敦1月19日 - 市场分析师普遍认为，关于一些全球主要发达国家正处在通缩边缘的说法，可能不会成为现实。

上周国际货币基金组织(IMF)把通缩描述为“必须加以应对的魔鬼”，人们如此惧怕通缩是因为这会引发一种难以逆转的恶性循环，而过去20年的日本就是一个例子。

如果消费者和企业开始预计商品和服务价格未来将下跌，那么他们就会推迟支出，从而打压经济并导致物价进一步下滑。

但上周接受访问的上百名经济学家认为，这不会成为现实。

虽然今年多数发达国家通胀仍将疲弱，但路透访问的逾150位分析师都预计七国集团(G7)任一国家单季都不会出现消费者物价下降。

“我们认为通缩担忧有些过度。明显的对比是日本1990年代和2000年代时的状况，那是真正的通缩，”Investec首席分析师Philip Shaw表示。

“但日本的经验表明，如果信贷机构出现问题，那么通缩的可能性要大得多。发达国家多数都不是这种情况。”

尽管欧元区的信贷流动疲弱，一些银行可能需要补充资本，但Shaw认为，他们仍比日本15年前的情况健康。

**不能自满**

无论如何，本周达沃斯世界经济论坛上，通胀疲弱可能都会是主要发达国家央行首脑集中讨论的问题。

“低通胀似乎表明，央行的影响力开始削弱，因为他们已经求助非传统货币刺激政策，”汇丰集团首席分析师Stephen King在全球经济展望报告中称。

“非传统政策对金融资产价值的影响大于对实体经济，这一点显而易见。”

虽然市场分析师认为通缩不太可能出现，但鲜有人认为决策者可以对此掉以轻心。

就像2009年全球严重衰退时所显示的那样，市场分析师和决策者可能完全错了。

“IMF必须表明自己不会自满，”Shaw称。

“但说到复苏潜力，如果能源和食品价格跳涨推高通胀，就像2011年那样，我将会担心得多。”

许多预测者可能不会认同IMF总裁拉加德的通缩魔鬼言论，但他们对全球经济前景的看法与拉加德基本一致，即今年经济应会加快成长。

上周公布的路透调查结果显示，今年全球经济成长率将达到3.6%，高于2013年的2.9%，从而结束三年来的减速增长态势。这与IMF的预估结果基本一致。

**贫富差距**

在周三开幕的达沃斯会议上，经济增长的成果如何分配将成为主要议题。

上周四的世界经济论坛称，长期存在的贫富差距不断扩大，将是2014年全球面临的最大风险，即便许多国家的经济开始复苏。

此次对全球风险的年度评估结果包括，收入差距以及随之而来的社会动荡最有可能给未来10年的全球经济带来严重影响。这将是达沃斯会议的讨论背景。

本周经济数据至少将使人初步感受到，全球经济是否有望像预期那样加速成长，以及成长的中心将在哪些地区。

Markit在2014年的第一批采购经理人指数(PMI)将于周四出炉，反映美国、欧元区和中国年初的制造业形势。

中国的PMI可能特别让人感兴趣，因去年底该国一系列工业生产指标喜忧参半。

中国制造业发达地区有大量工厂提前停产迎接春节假期，工人和企业主称，这是由于订单疲弱且成本上升。这暗示中国制造业的前景艰难。

美国房屋销售数据以及欧元区1月消费者信心指数均在周四公布，亦为本周关键数据。经济学家预测这两方面均有温和改善。(完)

(编译 侯向明/李爽/许娜/郑茵 审校 徐文焰/张荻)

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