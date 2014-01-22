香港《经济日报》：通缩怪物凶猛 发达国印钞顽抗

（1月22日社评）

通缩已成发达国能否顺利复苏最大威胁。惟发达国抗通缩武器有限，只有续大力印钞顽抗。

日本经济再生大臣甘利明昨警告，日本通胀虽已回升至约1%，但不能排除通缩死灰复燃。

惟日本经济对全球影响正渐减，真正惹人忧心的是欧美通胀率持续低企、通缩预期升温，恐拖累全球。欧美央行不断放水未惹通胀、反招通缩，皆因资金不肯流进实体经济。

美国联储局已印钞逾3万亿美元，经济复苏虽渐稳，但去年通胀亦仅1.5%，低于储局2%通胀目标，底因是经济去杠杆化疗程仍未结束，内部需求增长仍乏力，令通胀长期偏低。

更严峻的是欧元区，上月核心通胀更跌至0.7%的纪录新低，显示欧洲正危站通缩边缘，主因是债务包袱仍极沉重，令欧洲多国政府与民间难增开支，整体需求有收缩压力，跌落通缩悬崖的风险正渐升。

就算欧美不至出现实质通缩，通胀持续偏低亦会推高通缩预期，令市场预料物价会持续下降，那民众势将推迟消费；企业亦会担心利润被通缩蚕食，而减慢投资，陷入物价愈低、内需愈弱、民众和企业更不愿消费投资的恶性循环。

相信正因如此，IMF总裁拉加德上周高调警告，不少发达国通胀偏低，须正视通缩风险上升，否则恐对经济复苏造成灾难性影响。

然而，发达国对抗通缩的武器有限，惟有靠印钞顽抗。通缩压力较大的欧洲和日本，今年很可能要加码印钞，美国为防通胀进一步下滑，推高通缩预期，退市步伐亦势更谨慎。

故美国储局虽启动退市，惟今年环球资金泛滥非但难减，更恐变本加厉，加剧环球金融市场波动。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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