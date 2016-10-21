焦点：中国债转股短期难寄降杠杆厚望 银行面临两难料保守以对

图为2006年资料图片，显示南京一家银行的职员在点钞。 REUTERS/Sean Yong

作者 马蓉

路透北京10月21日 - 中国新一轮债转股方案落地并被寄予去杠杆厚望，其区别于上一轮的“市场化”标签也备受瞩目。不过，由于此次债转股企业性质与上轮明显不同，且手握资源的银行态度保守，此轮债转股初期操作规模可能较低，推进速度缓慢。

业内人士指出，从上轮债转股的经验来看，其前景更多取决于宏观经济转暖和企业盈利的改善，而非微观公司治理的改善；而本轮债转股中，标的企业的负债占总体债务比重并不高，银行意愿低迷等因素，都将掣肘整体去杠杆的效果。

“(本轮)债转股对象只针对新兴产业和盈利有望的龙企业，因此，债转股对象的范围不大，甚至很小，从而不会对‘去杠杆’产生根本影响。”浙商银行首席经济学家殷剑锋称，“按照文件要求，必须‘市场化’和‘法治化’，这更是杜绝了1999年那种‘拉郎配’式的大规模债转股。”

四大资产管理公司（AMC）之一的一不具名高管也表示，此轮债转股符合其“胃口”的项目并不多。从行业分布上看，上一轮债转股行业分布广泛，而此轮入围企业所在行业的集中度则较高，令其在介入后难通过并购路径退出；规模上看，上一轮一二十亿已经算很大项目，现在单个项目动辄几十亿、上百亿元人民币，操作起来有难度。

经营操作方面，他称，“现阶段只有阶段性缺乏流动性的项目才真正适合做债转股，借此稳定其财务、资金，恢复其造血功能，...但现在绝大多数项目都不是阶段性的问题，债转股的作用十分有限。”

同时，平安证券报告也提到，上轮债转股中，有一些稀缺牌照的目标企业因坏账等原因进入债转股程序，而这些牌照价值当时是被低估的。随着牌照的垄断及相关业务发展，这些牌照的价值后来得到大幅提升，通过较为隐形的方式增加了AMC的收入和盈利。

报告并称，但此轮债转股的潜在目标企业主要是生产过剩的国企，其产品基本上没有太大的市场和竞争力，AMC在操作处理上有很大难度，后续盈利也难以保证，因此债转股总量会较上轮小很多。

国务院此前就降低企业杠杆率发布意见明确，要以促进优胜劣汰为目的开展市场化债转股，鼓励面向发展前景良好但遇到暂时困难的优质企业开展市场化债转股，包括因行业周期性波动导致困难但仍有望逆转的企业、高负债居于产能过剩行业前列的关键性企业等；严禁将“僵尸企业”、失信企业和不符合国家产业政策的企业作为市场化债转股对象。

国务院债转股方案落地后，以资产计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)先后落地两单市场化去杠杆项目，对象分别为武汉钢铁集团和云南锡业集团。值得注意的是，二者此前均为上一轮政策性债转股对象。

华创证券银行业分析师张明指出，无论是武钢还是云锡集团，在建行看来都是优质贷款，因为企业的信用足够，转成股权或基金的形式是利益实现方式的变化，对债务重组的意义不大。

“建行的项目在国务院文件出台后当周就发，其实是样板工程，明确债转股不是为了逃废债、导向也不是僵尸企业。”他称，“但全国真正需要债务重组的企业有几个是锡业，有几个是武钢？如果没有广泛推广性的话意义不是很大。”

**银行踟蹰“债转股”**

债转股能否加快推进的更关键因素或许在于手握大量资源的银行：面对愈发沉重的资产质量下行压力，是继续将高负债企业捂在手里维持盈利表象？还是脱手通过债转股降低潜在不良隐患？成为银行的两难选择。

中国社科院金融所银行研究室主任曾刚认为，债转股对象更多可能是集中在潜在的不良贷款，如关注类贷款等；不论是对已经发生的不良还是正常贷款进行转股，均可降低存量及未来不良的压力，总体降低不良的生成。

但业内人士指出，大多需要债转股的企业在银行的报表中都位列关注类甚至正常类贷款，如果作为不良剥离出去计提损失，对银行当期损益影响较大；同时若打折出售，对银行而言无异“忍痛割肉”。

“我最担心的是银行（债转股）是按市场化原则进行定价，银行之前贷出去的钱可能要打折，这时银行自身能不能承受（是个问题）。”东方资产管理公司董事会秘书陈建雄称，“如果银行不愿意加快推进，企业超高的负债率银行最终也无法承担。”

对此，有大行信贷部人士也有类似的反应，“不能给企业一个预期--反正还不了贷款就债转股。那以后所有的贷款都收不回来了，”其指出，“所以银行的态度肯定是不同意：‘我们不要债转股，就叫你还钱还钱还钱，’...只有到最后实在还不了钱了，才去债转股。”

另一国有大行信贷部人士亦表示，一般是在企业经营、现金流出现严重问题的情况下才会考虑债转股方案，除了实在无法收回债权的情况外，贷款展期、不良打包出售等，对银行来说都比债转股更有优势。

“银行真正感兴趣的是将无法化解的不良债权转成股票；而真正看好的资产，银行不一定能把这块资产让出来，因银行不能持有企业的股权。”一上市银行金融同业部负责人坦承。

她并预计，将来很有可能出现债权代持现象，“真正好的资产银行是不会‘肥水流到外人田’，如让自己的子公司或者其他机构持有，再签订一些合作协议”，而非真正“转股”。

**“去杠杆”效果打折扣**

与上轮化解银行体系不良资产风险不同，此轮债转股目的在于“去杠杆”。但囿于此次债转股对象范围有限及银行意愿低迷，料初期推进缓慢，难对整体“去杠杆”产生根本影响。

据华泰证券估算，债转股规模将较此前预期的三年1万亿的水平有所压缩，预计每年债转股规模1,000-2,000亿元左右。

而债转股的潜在规模却很大。殷剑锋撰文指出，上轮不良资产处置时期，债转股规模达4,596亿元，占国企负债的4.5%。假设当前不良资产问题与上次同样严重（事实非如此），以目前国企全部负债85万亿元套算，则债转股规模为3.8万亿元。

“无论中外以及过往和现在的债转股实践有何异同，债转股的局限性始终是显而易见的。”中国金融40人论坛学术委员、北京师范大学金融研究中心主任钟伟在报告中称，“问题企业之所以陷入困境，更多地是宏观经济气候、行业境遇困窘等宏观和中观因素，而改善公司治理则仍属于微观因素。”

他并指出，以中国历次的债转股历程看，包括鞍钢、武钢、首钢等钢铁企业，以及有色、汽车制造等行业的国有企业，都曾受到债转股的支撑，这并没有改变这些行业本身的运行轨迹。

标准普尔全球评级信用分析师廖强则表示，“除非看到中资企业盈利能力显着提升，中国企业杠杆率不会因债转股的推行而得以改善。”

受益于房地产惯性增长，以及PPP持续发力带动民间投资止跌回升，中国经济今年前三个季度同比增速均为6.7%，四季度经济预计继续平稳运行，完成年初设定区间目标无虞。但分析人士指出，随着严厉的房地产调控措施逐渐显效，加之全球局势充满不确定，明年中国经济仍面临较大变数。（完）