专家称中国去杠杆不是“零杠杆” 应鼓励资管公司进行企业债务重组

路透北京6月4日 - 中国清华大学五道口金融学院理事长兼院长吴晓灵周日称，中国的“去杠杆”不是完全去掉杠杆，任何一个经济活动没有杠杆是不可能的，中国应在在严厉控制政府债务率上升的同时，努力进行金融的改革，让企业能够把杠杆率控制在适度的范围之内；同时，应鼓励市场化的资产管理公司参与企业的资产重组。

她在清华五道口全球金融论坛上发布《中国金融政策报告2017》时指出，中国经济的整体杠杆率在全球是中等、可控的，但中国杠杆率的结构不合适，居民杠杆率最低，政府的杠杆率尚可，而企业的杠杆率在全球最高。企业是生产的主力，如果企业不能从沉重的债务中解脱出来，对于提高经济效率没有好处。

她表示，当前中国应该用市场化的方式，有更多的市场化运作的资产管理公司来进行企业的债务重组，特别是债权和股权的置换问题。

“过去简单地把贷款直接转换成股权，置换的效果并不好。而这一次，是应该通过资产管理公司向社会募集资金，做股权投资，然后被重组的企业把得到的股权资金归还贷款，通过市场化、法制化的方式完成债转股。”吴晓灵称。

她同时指出，在当前中国经济结构调整、在供给侧改革的阶段，企业去杠杆更多应该做存量的结构调整，企业的存量结构其实就是收购、兼并，在收购、兼并的过程中，难免要用到各种金融工具，要有杠杆，但是杠杆要适度，规则要明确。

此外，从整体经济上来说，中国要发展多层次资本市场，给大家更多的股权融资渠道。

吴晓灵并表示，影子银行在某种程度上是因为中国直接融资渠道不畅，金融制度还不够完善的一个畸形的发展，但是如果影子银行能够规范发展，它是直接融资的一部分。因而要肯定影子银行的发展在直接融资中的作用，也要看到它的隐患。

“影子银行的隐患就在于多种理财工具，无论是表内的还是表外的，法律关系是一样的；但是对它的金融属性认知的不同，不同的监管当局在监管，因而造成了理财市场的监管混乱。”她称。“今年各个监管当局把治理资产管理市场的乱象作为防范金融风险的重点，可以看到这个问题的严重性。”（完）