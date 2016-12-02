分析：降杠杆加剧中国债市腥风血雨 央行严守底线救急不救穷

作者 边竞

路透上海12月2日 - 随着本周中资金面急剧收紧，此前影响相对温和的中国债市降杠杆压力骤然加剧，腥风血雨之下利率债及信用债均受重创，10年国债收益率一度跳升15个基点（bp）上破3.0%关口；而面对动荡的市场央行仍保持定力，尽管公开市场从单日净回笼转为净投放，但力度有限，对于年末及明年春节前的资金预期仍不乐观。

业内人士指出，央行的谨慎显示其在托底流动性同时，对不断累积的金融风险依旧重视，而经济初现走稳向暖苗头，大宗商品价格暴涨又加剧了未来通胀压力，货币政策仍不具备放松的基础；只要资金面不出现系统性风险，央行还会以公开市场+MLF（中期借贷便利）组合为主力调节工具。

他们并认为，中性货币政策基调不改，也很难指望政策面仅因债市短期急跌而救急，不过央行肯定将密切监控流动性变动，而且汇率贬值以及12月美国加息在即的外患未消，一旦资金面出现极端情况央行必会全力维稳，守住不发生系统性风险的底线；同时央行也会将稳定资金利率放在重要位置，债市在去杠杆爆发初期的恐慌过后，亦有望逐步企稳。

德国商业银行亚洲高级经济学家周浩称，“（本周净投放规模）饿不死而已，年底前看来（宽松政策）不会出手了，我觉得央行会拖长时间去杠杆，这个过程会比较漫长。”

中国央行公开市场本周共进行10,100亿元的逆回购，对冲到期的9,400亿元逆回购后，单周累计净投放700亿元；在前两日净回笼后，资金骤然紧绷，后三天转为单日净投放。具体品种看，本周每日仍均有七天、14天、28天三个品种操作，中标利率亦持稳。

中国首席经济学家论坛高级研究员蔡浩亦表示，货币政策暂时看不到宽松的迹象，经济有所企稳，PMI走势较强，通胀受国内大宗商品价格抬升和此前房地产价格火爆的传导影响，上升势头明显，货币政策会更趋向于防风险、防通胀和调结构。

先行指标印证中国经济正处于复苏通道之中。11月官方制造业和非制造业PMI双升至逾两年高位，超市场预期，从生产到需求到价格的各分项指数亦齐回升，预示经济短期已企稳，完成年内增长目标无虞。

蔡浩认为，历年年底都是流动性紧张的时候，估计央行会守住不发生流动性风险的底线，但也不会让流动性过度宽松，这也是金融机构去杠杆、调结构策略的一部分。

随着公开市场连续多日净回笼及月末临近，此前也仅处紧平衡状态的银行间市场资金面本周二急剧恶化，稀落的供给面对巨大的需求规模，供需严重失衡，市场心态一度出现恐慌，7-14天回购利率曾出现7%-10%的成交；债市亦难幸免，收益率全线飙升，当天五年利率互换（IRS）涨幅超20个bp。

随后公开市场转向净投放，以及月末因素影响减弱，周三下午起资金紧绷趋缓但市场预期仍脆弱，而债市方面因对委外及理财业务或被迫降杠杆愈发担忧，收益率继续快速上行，不过周五随着短期资金面进一步缓和，债市情绪暂趋平稳，10年国债成交收益率重回3.0%下方。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 tmsnrt.rs/2fMpoKi

**政策之重仍在托底流动性**

尽管本周资金面一度形势危急，而且殃及债市，但从央行相对“淡定”的反应来看，当下货币政策之重仍在于托底流动性，在经济下行压力有所消退、通胀压力抬头的背景下，防风险、抑制资产泡沫成为首要关注点，只要确保流动性不出大的问题并且利率稳定在合理区间内，货币政策依然是见招拆招，且略偏向收敛，暂时仍无扩张空间。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮指出，如果是就事论事的话，面对这么紧张的资金面央行应该是松的，但是现在来看央行似乎没有这个意思，“年底前和明年春节前央行很有可能以天量投放来平抑利率，但也就是保证你能借到钱而已。”

蔡浩谈到，目前要考虑的还有汇率因素，2016年底监管层有没有人民币汇率必须守住的底线，比如7关口，如果有的话，在12月美联储加息的压力下，此时肯定不是中国放松货币政策的好时机。

而近期资金波动中市场利率亦出现快速上行，这同样是央行不愿看到的，而从11月SLF（常备借贷便利）放量来看，央行亦有意发挥SLF利率走廊上限的作用，以烫平货币市场价格波动。

中国央行周四公布，11月开展常备借贷便利（SLF）操作共284.69亿元人民币，较10月7.12亿元的操作量大幅提升，11月末SLF余额为278.14亿元。

央行年初曾表示，要发挥SLF利率走廊上限作用，隔夜、七天和一个月SLF利率分别为2.75%、3.25%、3.60%。

华东一银行交易员则表示，年末都有一波财政存款投放的高峰，但因为一般都在最后几天，如果还按照这样的节奏，可能是远水解不了近渴，不过若资金面紧张程度超出市场承受范围，也不排除财政资金提前投放扶助的可能。

刘东亮还认为，降准工具应该在可选项，至少从目前来看，通胀压力仍然是比较温和的，这时降准更多的是去弥补基础货币的缺口，而不是真的会导致大水漫灌推高通胀。但从过去几个月央行的态度来看的话，降准似乎可能性又不大。

“我们可以思考一个问题，比如现在如果降准的话，真的会有很大的负面影响吗？我看也不见得，10月和11月没有降准，但是汇率仍然在贬值。”他表示。

他进一步指出，过去几个月央行基本上已经把机构的降准预期消灭掉了，现在大家对降准都不是非常有期待，当然这也可能是央行想达到的效果。所以如果年底前资金压力非常大，降准的可能性也不能完全排除。

央行2015年6月25日重启逆回购，自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

逆回购 （周一） 1,750

（周二） 1,900

（周三） 2,300

（周四） 1,700

（周五） 2,450

正回购到期 --

逆回购到期（周一） 1,950

（周二） 2,000

（周三） 1,400

（周四） 1,650

（周五） 2,400

SLO到期 --

净投放 700

(完)