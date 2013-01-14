美国个股: 戴尔股价劲扬,因有报导称该公司正在洽谈私有化问题

韩国金融市场：韩元和韩股都跌至近四周低位，因地缘政治风险引发避险
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
随着苹果 的iPad等产品面世,传统的台式电脑和笔记本电脑需求出现下滑,戴尔与惠普和联想一样,正在极力应对这一局面.根据行业研究机构IDC的数据,假日季PC销售出现逾五年来的首次下滑.
戴尔目前正设法转型成为一家面向企业和政府机构的电脑与服务提供商.不过据IDC,该公司第四季电脑出货量下滑21%.第三季时其获利锐减47%.
戴尔曾被誉为零库存管理和客户定制电脑在线销售模式的先驱,但好运已盛极而衰.2007年该公司执行长迈克尔戴尔(Michael Dell)重返这家他创立的公司试图重振业务.
在周一股价反弹前,该公司股票市值约为190亿美元.根据汤森路透数据,目前迈克尔戴尔持有公司逾14%的股权,去年在美国富豪榜上以146亿美元的身家排名第22位.
在交易短时间暂停后,戴尔股价最高涨至12.83美元,为2012年5月以来高位,尾盘收报12.29,涨幅为12.96%.(完)
(编译 郑茵; 审校 王丽鑫/李爽)
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
0232GMT * 美元在亚洲早盘时段普遍走扬，给新西兰元构成压力 * 美元指数测试美联储3月15日升息以后的最高水准 * 新西兰元/美元被压低至0.6921底部 * 日线图三重底位于0.6890/95区域，是下一道技术支撑位 * 图表：http://reut.rs/2nYOKVq (完) (编译 李婷仪 审校 白云)
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