戴尔接近达成公司出售协议--消息人士

路透纽约2月1日 - 两名知情人士称,戴尔DELL.O接近达成公司出售协议,将公司售予创始人兼执行长Michael Dell和私募股权投资公司Silver Lake Partners牵头的财团,最早可能在下周一宣布交易.

第三名知情人士称,Michael Dell料将持有戴尔多数股权,Silver Lake和微软将成为少数股权投资者.目前戴尔市值为230亿美元.

目前无法立即知晓集团将支付给戴尔股东的最终报价.这次交易将成为全球金融危机以来最大的杠杆收购案.

消息人士提醒称,交易原定在周末完成,但收购财团仍在制定最终细节,因此这个时间表仍有可能落空.这名消息人士要求匿名,因此事并未公开.

了解内情的人士透露,投资团周四与戴尔在纽约进行了协商,并确认将从巴克莱(BARC.L)、美银美林(BAC.N)、瑞信CSGN.VX和加拿大皇家银行(RY.TO)这四家投行处获得不超过150亿美元的债务融资,来实现戴尔私有化.

两名知情人士表示,巴克莱也与Perella Weinberg Partners一道,为Silver Lake担任此案的顾问.摩根大通(JPM.N)则是戴尔的顾问.

戴尔、微软与巴克莱的代表均拒绝置评.无法立即联系到Silver Lake与Perella Weinberg发表评论.

消息人士说,作为交易的一部分,Michael Dell将贡献目前所持的约16%戴尔股份,以取得多数股权.

熟悉情况的人士之前告诉路透,戴尔组织了一个独立董事特殊委员会,并聘请Evercore Partners Inc (EVR.N)来评估公司的交易是否符合股东最佳交易利益,而非仅符合Michael Dell一人的最佳利益.(完)

(编译 程琳/梁睿雪/隋芬; 审校 杜明霞/田建华/高琦)

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