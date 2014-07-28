戴尔与黑莓淡化苹果-IBM联手带来的威胁

路透多伦多7月25日 - IBM(IBM.N)与苹果APPL.O进行独家合作，出售搭载有该公司所提供应用程序的iPhone和iPad。这一计划让两家公司的投资者感到兴奋，但另外两家竞争对手表示，他们暂时未受到干扰。

个人电脑(PC)厂商戴尔(Dell)和智能手机制造商黑莓(BlackBerry)(BB.TO)的高层管理人士本周对上述联盟带来的威胁不屑一顾，称IBM和苹果的合作不太可能打乱自己在创新方面的努力。

“我想我们并没有把苹果-IBM的联手当作一回事。我认为那只是说起来好听而已，”负责戴尔全球软件业务的John Swainson接受路透访问时表示。

由于大型企业客户的需求发生改变，戴尔与黑莓都在努力围绕软件和服务重新打造企业。

已经在IBM担任高层职务超过20年的Swainson称，“我不太理解IBM把苹果的产品包装成自己的产品销售，怎么就能极大地帮到苹果。坦白讲，IBM在出售自有品牌产品时做的不是很好，所以我想不出它在推销苹果的产品时会有多大改进。”

虽然承认苹果产品的吸引力更大，但Swainson表示，这些产品缺乏银行等不少大型企业客户所钟爱的高级安全性能。

路透暂时未联系到IBM和苹果置评。

黑莓执行长程守宗在接受金融时报采访时，对IBM和苹果结盟带来的威胁也是轻描淡写，将之比喻为“两只大象开始跳舞”。

**对联手的可能性不予置评**

戴尔与黑莓拒绝就二者是否愿意考虑结盟表态，不过一些分析师和银行界家等人士过去曾指出，这两家在竞争中处于下风的公司携手可能行得通。

戴尔有一支庞大的销售队伍，巨大的商业客户网络，并将业务重点放在提高安全与设备管理能力上，而这正是黑莓长期以来所擅长的事情。

除了在旗下基础设施上管理基于黑莓操作系统的设备外，这家加拿大企业还将学习如何管理基于iOS、Android和Windows操作系统的设备，以扩大传统业务。

“戴尔总是采用合作伙伴推动型模式。随着公司发展，戴尔已经将精力集中在部分而非所有领域上，”Swainson称，并表示越来越有必要扩大合作伙伴关系，但拒绝就是否可能与黑莓结盟置评。

程守宗向英国金融时报表示，黑莓正与几家公司就在企业市场的部分领域展开合作进行初期谈判，但并未透露这些公司的名字。

目前还不清楚黑莓与戴尔是否真的会结成伙伴关系。

最初猜测两家企业结盟是在两年前，当时两家公司都考虑进行收购。在此同时，一名消息人士向路透称，黑莓已经与私募股权公司Silver Lake Partners商讨在企业计算方面进行合作。

Silver Lake及戴尔创始人Michael Dell正在进行戴尔私有化计划。

与此同时，这位消息人士还指出，如果收购成功，选项之一便是与黑莓进行移动计算合作。

在戴尔和黑莓任职前，Swainson和程守宗都曾是Silver Lake的高级顾问。

在程守宗的领导下，黑莓一直积极结盟，本周稍早还宣布，准备允许第三方使用旗下设备管理服务。(完)

(编译 徐文焰/许娜；审校 高琦)

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