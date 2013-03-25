戴尔董事会正评估黑石和伊坎的竞争收购报价--消息

路透3月24日 - 一位熟悉情况的消息人士周日表示，美国戴尔公司DELL.O董事会的特别委员会正在分别评估黑石(BX.N)以及投资大亨伊坎提出的收购报价，以便确定这些报价是否优于现有的244亿美元私有化计划。

伊坎和黑石在上周末提出的初步收购报价，有可能推翻戴尔公司创始人迈克尔戴尔和私募股权公司Silver Lake对该公司的私有化计划。

消息人士称，戴尔最早可能在周一发表声明，宣布这两项竞争性收购要约是否更加优厚。但该人士提醒称，董事会特别委员会也有可能推迟作出决定。

黑石拒绝对此置评。未能立即联络到戴尔公司和伊坎发表评论。

这两项出人意料的竞争性收购令戴尔公司的前景成疑。作为收购目标的企业在“寻求收购期(go-shop period)”内会积极寻找竞争收购报价，但这样规模的交易一般很少会在此期间遇到竞争。现在这些要约可能让戴尔的收购交易演变成一场三强争夺，并拖上好几个月。

公司创始人迈克尔戴尔的前途也有可能受到威胁。根据Silver Lake的计划，他准备拿出自己持有的约16%的戴尔公司股权用于此项交易，还将投入他在投资公司MSD Capital的现金，从而继续担任公司的执行长。

按照Silver Lake和迈克尔戴尔的收购报价，戴尔将以每股13.65美元的价格私有化。Silver Lake在这项交易中将拿出14亿美元。

但这项计划遭到戴尔公司几位大股东的抨击，其中包括Southeastern AssetManagement和T. Rowe Price。这些股东认为报价低估了公司的价值，并誓言要对这项计划投反对票。该私有化计划必须获得除创始人迈克尔戴尔以外多数股东的批准。

**两份竞争要约**

消息人士称，伊坎对戴尔58%的股份提出的收购报价为每股15美元。

消息人士透露，根据其提议，股东将选择收取现金还是股份，但现金数额会有一个上限。换句话说，若戴尔所有股东都选择现金售股，则只能出售58%的股份，剩余42%仍保持上市交易状态。

消息人士还指出，伊坎计划用其自有资金、戴尔公司的现金以及新发债券为其竞购提供资金。

投行Jefferies Group为伊坎担任顾问。Jefferies拒绝置评。

消息人士表示，黑石的报价每股超过14.25美元。根据黑石的收购提议，戴尔公司也会保留一定数量的股票继续上市交易。但与伊坎提议不同的是，黑石提议，对于希望现金售股的戴尔股东，将全部买下其持股。

消息人士称，黑石提议限制流通股规模，但其未明确具体数字。

消息人士说，摩根士丹利为黑石担任顾问，并给予后者用于融资的高度信任保证书。摩根士丹利拒绝对此置评。

消息人士还称，有关黑石出售戴尔公司金融服务业务也有一些洽谈，但这不在现有收购提议范围之内。

**下一步**

最早在2000年代初期时，戴尔公司被视作是创新的代表。该公司率先推出在线定制购买个人电脑的模式，并同亚洲电脑组件供货商与制造商密切合作来确保低成本。

不过，根据研究机构国际数据公司(IDC)，截至2012年第四季度，戴尔公司在全球个人电脑市场的份额已经从上年同期的12.5%下降到了略超10%，因其出货量大幅减少了20%。

迈克尔戴尔在短暂离开公司后，于2007年回归并担任执行长一职。但他并未能够让戴尔公司出现好转。批评人士指出，戴尔近几年把精力主要放在商业计算领域，但还未收到回报。

一位消息人士稍早表示，该公司已经将2013财年的营业利润预估下调至约30亿美元--远低于之前预估的37亿美元。该消息人士还补充道，本周末料会公布一份报告，其中将披露更多细节。

同时，如果戴尔董事会特别委员会认为伊坎或黑石很可能带来更优厚的价格，那么伊坎和黑石将必须对戴尔公司报出确定价位。消息人士表示，谈判过程可能需要持续数周。

届时，特别委员会将再需决定伊坎和黑石集团的确认报价是否要比Silver Lake和迈克尔戴尔的更优。

如果事实如此，那么Silver Lake和迈克尔戴尔将有一次机会修改报价。与其他大部分寻求收购期规定不同，戴尔公司只给了Silver Lake和迈克尔戴尔一次机会进行价格调整。(完)

(编译 郑茵/李爽/洪曦; 审校 程琳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。