企业并购: 一些大股东对美国戴尔杠杆收购价格感到愤怒

投行观点：Maxim Integrated Products初始评级为表现优于大盘--麦格理
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透波士顿2月5日 - 作为戴尔 公司股东的一些基金表示,对于公司执行长迈克尔戴尔计划以每股不到14美元价格将公司私有化,他们感到愤怒,他的行为实际上就是意图窃取公司.
这些基金股东表示,戴尔私有化交易对公司的估值相比其它科技企业而言太低,董事会不应批准这样价格的杠杆收购计划.戴尔私有化的价格是每股13.65美元现金,其股票周二收高1.1%报13.42美元.
Greenbrier Partners的合伙人Frederick E. "Shad" Rowe质疑这项计划的合理性,认为董事会将股东弃之不顾.他在周二出脱了约40万股戴尔股票,说他愤怒至极,不想再想这件事了.
"这个价格之低简直荒唐,看起来就像迈克尔戴尔那些人准备从股东手里窃取公司,"负责经营一家财富管理公司的Bernard Lanigan说."无法相信董事会能允许这样低价格的内部交易."这家基金公司持有戴尔股份.
他补充说,戴尔董事会应该以招标方式向那些悲观的投资者回购股票,同时让公司继续上市.
据美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导,一家主要股东已经决定对这项交易投否决票.CNBC援引Pzena投资管理公司董事长Richard Pzena的话报导称,该公司准备反对这项杠杆收购案.该公司持有1,440万股戴尔股票,约占公司股本的1%.
戴尔发言人不接受这些批评,称董事会的做法符合全体股东的最大利益.
一些股东表示,他们至少在目前相信,戴尔董事会通过周密的工作,尽可能为股东提供了最好的选择.(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。