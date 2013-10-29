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2013年 10月 30日 星期三 00:31 BJT
标题新闻：公司创始人和Silver Lake完成了对戴尔249亿美元的收购，该公司将在周二收盘时退市
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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