美国个股: 戴尔接近达成公司出售协议,最早料下周一宣布--消息

戴尔、微软与巴克莱的代表均拒绝置评.无法立即联系到Silver Lake与Perella Weinberg发表评论.

消息人士说,作为交易的一部分,Michael Dell将贡献目前所持的约16%戴尔股份,以取得多数股权.

熟悉情况的人士之前告诉路透,戴尔组织了一个独立董事特殊委员会,并聘请Evercore Partners Inc 来评估公司的交易是否符合股东最佳交易利益,而非仅符合Michael Dell一人的最佳利益.(完) (编译 程琳/梁睿雪/隋芬; 审校 杜明霞/田建华/高琦)