美国个股: 收购戴尔接近达成协议,成交价料超过240亿美元--消息人士

路透纽约2月1日 - 消息人士周五表示,戴尔(Dell Inc.) 进一步接近达成将自身出售给一家收购财团的协议,该财团由戴尔创始人兼公司执行长Michael Dell和私募股权投资公司Silver Lake Partners牵头,交易价格可能将超过240亿美元.

两位消息人士称,收购财团正在洽商将戴尔私有化,每股收购价介于13至14美元.这将使戴尔的股权估值介于226亿至244亿美元.

在周五美国Nasdaq市场交易中,戴尔收涨2.94%,报13.63美元.

三位消息人士称,Michael Dell料将持有戴尔的多数股权,Silver Lake 和微软 将成为少数股权投资者.戴尔是全球第三大个人电脑(PC)生产企业.

消息人士提醒称交易或将在周末敲定,但时间也有可能推迟.由于此事尚未公开,消息人士要求匿名.

了解情况的消息人士称,该投资集团已获得高达150亿美元的债券融资,以使戴尔脱离巴克莱 、美银美林 、瑞信 和RBC Capital 四家投行的掌控而私有化.

两位消息人士称,在该笔交易中,巴克莱和Perella Weinberg Partners将为Silver Lake提供顾问服务,摩根大通 则为戴尔的交易顾问.

戴尔、微软、Silver Lake和巴克莱的代表拒绝发表评论,而目前很难立刻联系到Perella Weinberg进行置评.

接近此事的消息人士称,作为交易的一部分,Michael Dell将把目前已持有的近16%戴尔股权纳入其中,以获得最大控股权.该交易将标志着全球金融危机后最大一笔杠杆收购案.

几位熟知此事的消息人士此前告知路透,戴尔已成立一个独立董事特别委员会,并聘请Evercore Partners Inc 评估公司是否为股东达成了最好的交易,而不是仅达到Michael Dell个人的最大利益.(完)