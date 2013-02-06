《美国个股焦点》戴尔将以244亿美元私有化,为金融危机来最大规模杠杆收购

戴尔私有化案将是自黑石集团于2007年7月斥资逾200亿美元收购希尔顿酒店集团以来,规模最大的私募基金支持的杠杆收购行动,在历史上排名第11位.

各方预期该交易将在戴尔2014会计年度第二季于7月结束前完成.有关私有化协商的消息最初在1月14日浮现,不过据报导谈判在2012年下半年即开始.Michael Dell早在2010年就承认正在考虑将公司私有化.

微软参与该交易不禁令人猜测其与戴尔之间可能重新建立战略伙伴关系,不过该公司此次仅提供债务融资,而且戴尔也表示,没有在交易中附带特别的商业条款.戴尔长期以来一直是微软视窗操作系统的忠实追随者,这一系统从该公司成立伊始便是其PC业务的核心.

一名消息人士告诉路透,微软是以持有10年期次级票据的形式提供贷款,利率约为7-8%.此类票据"最接近股份形式".