美国个股：戴尔创始人提高收购报价，要求更改股东投票规则

日本经济：特朗普政策不确定性尚未明显影响企业资本支出--央行官员
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。
* Michael Dell收购报价每股提高0.10美元
* 提高报价的条件是更改投票规则
* 专门委员会希望至少达每股14美元才考虑变更投票规则
* 股东会议推迟至8月2日
* 戴尔股价收高0.3%
路透7月24日 - 就在戴尔(Dell Inc.) 股东即将对收购报价投票表决前数小时，创始人Michael Dell将其244亿美元的收购报价提高了不到1%，但附加了有争议的要求，即希望改变投票规则，以便更易于他收购和私有化这家全球第三大个人电脑公司。
专门委员会周三正在审议Dell提出的每股13.75美元的新收购报价以及他的要求。Dell要求实际投票中的多数票足以达成协议，这个门槛对他而言更容易达到。
但知情人士称，专门委员会希望报价至少达到每股14美元，才会考虑变更投票规则。另一知情人士表示，支持Michael Dell目前价值约246亿的收购案的Silver Lake，不会同意将报价提高到每股14美元。
收购案的股东投票将再度推迟到下周五，以便让投资者有一周考虑时间。首次投票原定于7月18日进行。
法律专家表示，Michael Dell不同寻常的要求激起了大股东的愤怒，可能会引发激进的法律挑战。他的报价目前需要全部股东选票的多数支持，这个要求难以达到，因为约四分之一的股票持有者尚未以任何方式投过票，这类选票将计算成对他不利的否决票。
在戴尔持股8.7%的美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)正与Southeastern Asset Management一道对本收购案发难，并提出了自己的收购报价。伊坎周三发布推特称，“若Michael和董事会走开，那戴尔将一切安好。”
伊坎在随后的声明中表示，最新的报价变化是为了“公然试图将他们已陷入僵局的交易强行推过终点线，而全然不顾股东的投票”。
戴尔股票周三涨0.3%，收于12.92美元。(完) (编译 朱晓军；审校)
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港上市的利 福国际集团有限公司已经签署一笔90亿港元(11.6亿美元)五年期贷款，用 于开发香港九龙区的一个房地产项目。 共有10家银行参贷。该贷款提供的综合收益为100个基点。 中国建设银行担任协调行，中银香港担任额度代理行。贷款协议在4 月5日签署。利福国际集团去年11月底通过间接拥有的全资子公司Leader Bright Ltd以73.88亿港元在九龙买入一块14,159平米的土地。根据利福 国际集团11月23日发布的公告，该地块上将建设一个由两个塔楼组成的百 货商场。利福国际集团在香港经营崇光百货。 评级机构很快对利福国际集团的成功中标产生疑虑。惠誉评级11月28 日将该公司评级从“BBB-”下调至“BB+”，称预计该公司收购该地块后 ，杠杆比例将扩大逾一倍。惠誉预计该公司未来几年的净杠杆比率将高居 5.7–6.0倍，2015年底时为2.3倍。 利福国际集团在2016年7月签署一笔80亿港元的五年期再融资贷款， 该贷款提供的最高综合收益为95
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *宝鸡市投资集团 8 7 4/17簿记建档 -- AA 4/18-4/24 国开证券 (第3-7年末偿还20%本金/中债信用增进投资有限公司担保) ========================================================================================= 达州投资公司 6 10 4/6簿记建档 6.50% AA