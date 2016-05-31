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债券 | 2016年 5月 31日 星期二 23:16 BJT

标题新闻：戴尔创始人及银湖投资2013年以249亿美元将公司私有化的价格较公允价值低约22%-法院裁决

迈克尔·戴尔(Michael Dell)是戴尔公司首席执行长兼创始人，私募股权投资公司银湖投资集团(Silver Lake)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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