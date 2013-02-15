戴尔CEO为促私有化同意降低持股估值

路透旧金山2月14日 - 戴尔公司DELL.O周四提出的文件显示,公司首席执行官(CEO)迈克尔戴尔,同意将其持有的16%股权估值较其他股东收购报价低约2%,致力于达成244亿美元的交易,将戴尔公司私有化.戴尔公司是全球第三大个人电脑(PC)制造商.

戴尔在经过漫长的谈判后同意,其所持股权可以定在每股13.36美元,其他股票收购价为每股13.65美元.

文件中称,"为助Silver Lake提高的收购价,戴尔先生以及相关人士同意所持涉及交易的股份估值定在每股13.36美元,公司其他非关联股东股票估值为每股13.65美元."

公司两大股东--Southeastern Asset Management和T. Rowe Price一直最为反对收购,称交易严重低估公司价值.

公司在周四的文件称,该协议预计6月或7月交由股东投票表决,需要除迈克尔戴尔外的其他多数股东通过才行.(完)

(编译 田建华; 审校 张若琪)

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