戴尔称计划未来五年在华投资1,250亿美元

路透台北9月10日 - 戴尔公司首席执行官迈克尔·戴尔周四称，戴尔公司将在未来五年内对华投资1,250亿美元。

戴尔是全球第三大个人计算机制造商，公司称，该投资将贡献约1,750亿美元进出口额，并可在华支撑逾100万个工作岗位。

“互联网是中国未来经济增长的新引擎，潜力无限，”戴尔在声明中说道。

“戴尔将秉持‘在中国，为中国’的原则，并将戴尔中国的战略与国家政策密切结合，”戴尔说道，并称戴尔公司将持续拓展在华研发团队。

戴尔公司2010年宣布计划未来十年在华投资2,500亿美元用于采购和其它投资。中国是戴尔公司在美国以外的第二大市场。

据研究机构国际数据公司（IDC），戴尔的个人电脑出货量居全球第三，排在联想集团(0992.HK)和惠普(HPQ.N)之后。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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