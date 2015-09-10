戴尔称计划未来五年在华投资1,250亿美元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透台北9月10日 - 戴尔公司首席执行官迈克尔·戴尔周四称，戴尔公司将在未来五年内对华投资1,250亿美元。
戴尔是全球第三大个人计算机制造商，公司称，该投资将贡献约1,750亿美元进出口额，并可在华支撑逾100万个工作岗位。
“互联网是中国未来经济增长的新引擎，潜力无限，”戴尔在声明中说道。
“戴尔将秉持‘在中国，为中国’的原则，并将戴尔中国的战略与国家政策密切结合，”戴尔说道，并称戴尔公司将持续拓展在华研发团队。
戴尔公司2010年宣布计划未来十年在华投资2,500亿美元用于采购和其它投资。中国是戴尔公司在美国以外的第二大市场。
据研究机构国际数据公司（IDC），戴尔的个人电脑出货量居全球第三，排在联想集团(0992.HK)和惠普(HPQ.N)之后。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。