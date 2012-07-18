戴尔CEO仍对中国市场保持乐观看法

路透科罗拉多州阿斯彭7月17日电（记者 Poornima Gupta）---戴尔DELL.O首席执行官戴尔（Michael Dell）称，尽管在中国等新兴市场面临诸多挑战，且存在业务放缓等问题，他仍保持乐观看法。

中国为戴尔贡献了约50亿美元的年度营收。在发达市场个人电脑（PC）支出放缓的同时，中国市场多年来始终在提振戴尔PC销量。如今，中国经济也在减速，尽管其增幅仍高於多数国家。

戴尔在接受路透采访时称：“我们看好中国、印度和巴西等市场。”他还指出，非洲市场也不容忽视，每年为戴尔贡献10亿美元营收，而且预计还将呈指数级增长。

但在美国科罗拉多州阿斯彭举办的《财富》科技头脑风暴大会上，戴尔对与会高管及投资者表示：“戴尔在中国面临一些挑战。新兴市场对我们来说非常重要。”

当被问及中国业务是否放缓时，戴尔称：“这是个准确的说法。”

戴尔董事会将於9月访问中国，但戴尔不愿谈起此行可能的成果。根据中国上周发布的官方数据，中国二季度GDP同比增幅创逾三年来新低。

过去几周以来，AMDAMD.N和应用材料(AMAT.O)等公司都表示，中国市场的业务增长也呈现放缓趋势。

戴尔坚持服务企业PC客户的发展策略，包括开发硬件和软件以满足企业客户的需求。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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