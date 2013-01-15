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市场报道 | 2013年 1月 16日 星期三 02:55 BJT

美国热股: 消息称Silver Lake和戴尔私有化计划进入深入磋商,后者股价扬升

路透纽约1月15日 - 两名消息人士向路透表示,有关将第三大电脑制造商戴尔 私有化的交易磋商进入深入阶段,至少四家大型银行愿意提供融资.

消息人士称,Silver Lake Partners是交易的牵头者,去年底联络了瑞士信贷,美银美林,巴克莱 及加拿大皇家银行 为这些宗潜在交易提供融资.

消息人士表示,摩根大通 建议戴尔对潜在私有化公司的价值为190亿美元,将是全球经济衰退来最大规模的交易之一.

周二下午交易中,戴尔股价劲升6%,报13.02美元.(完)

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