美国个股: 戴尔私有化磋商进入深入阶段,至少四家银行愿意提供融资

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
戴尔可能进行私有化的消息令许多业界人士感到意外,他们中间许多人表示难以理解私募股权投资者参与其中的投资依据.
一位收购经验颇丰但并未参与戴尔交易的业内高管表示,成为私营公司后再进行各种收购,可能更加容易,而且不用被华尔街指指点点.
这位高管还称,引入私募股权投资公司也有助于进行债市融资,只要是大型私募股权公司引荐的投资方都能让戴尔获益.
此外,许多分析师和业内高管称,这笔潜在交易主要是基于戴尔的低估值.
Sanford Bernstein分析师Toni Sacconaghi说,"鉴于低估值和低利率,我们认为戴尔进行(杠杆收购)主要想赌一把,碰碰运气,我们看不到任何明显的重组机会或特别的退出策略."(完)
(编译 程琳/王丽鑫/兰秀娟; 审校 白云)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。