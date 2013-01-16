美国个股: 戴尔私有化磋商进入深入阶段,至少四家银行愿意提供融资

戴尔可能进行私有化的消息令许多业界人士感到意外,他们中间许多人表示难以理解私募股权投资者参与其中的投资依据.

一位收购经验颇丰但并未参与戴尔交易的业内高管表示,成为私营公司后再进行各种收购,可能更加容易,而且不用被华尔街指指点点.

这位高管还称,引入私募股权投资公司也有助于进行债市融资,只要是大型私募股权公司引荐的投资方都能让戴尔获益.

此外,许多分析师和业内高管称,这笔潜在交易主要是基于戴尔的低估值.

Sanford Bernstein分析师Toni Sacconaghi说,"鉴于低估值和低利率,我们认为戴尔进行(杠杆收购)主要想赌一把,碰碰运气,我们看不到任何明显的重组机会或特别的退出策略."(完)