更新版-美股业绩: 戴尔第四季获利下滑31%,因收到私有化提议未作财测

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
(新增分析师评论和更多细节)
* 戴尔第四季营收下滑11%,略好于预期
* 股价在盘后小涨0.5%
* 公司不愿给出财测,因为收到私有化提议
路透旧金山2月19日 - 全球第三大个人电脑(PC)制造商戴尔 周二公布第四季获利下滑31%,受到消费者业务萎缩的打击;而投资者在斟酌公司创始人Michael Dell的私有化提议.
Michael Dell同私募股权基金Silver Lake以及软件巨擘微软 携手,提出以每股13.65美元将戴尔私有化,交易规模达到244亿美元,但至少四个大股东有异议.
戴尔第四季净利为5.3亿美元,合每股盈余(EPS)为0.30美元,营收为143亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预计的营收为141.2亿美元.
扣除特殊项目后的EPS为0.4美元,亦略高于分析师此前平均预估的0.39美元.
虽然该公司在业务环境艰困的情况下,业绩仍符合市场预期,"但没有什么真正值得兴奋的东西."ISI Group分析师Brian Marshall表示.他并补充道,该公司营收与获利下滑并不是好预兆.
"(买断)交易还不错,将会进行下去."他说,"他们很可能将不得不支付略高于每股13.65美元的价格以达成交易,不过最终也不会有太多其他选择了."
戴尔没有给出2014会计年度或第一季的财测,称是因为接到并购提议的缘故.
该公司重申,计划向美国证券交易委员会(SEC)就该并购协议提交代理权声明,但在财报其他地方没有再次提及该私有化提议.
戴尔股价在周二美股盘后小涨0.5%至13.87美元,之前在Nasdaq市场常规交易收报13.805.
**PC销售下滑**
曾经身为全球最大PC制造商和电脑供应链管理领军者的戴尔,目前正疲于抵挡联想集团 等亚洲竞争对手的步步紧逼,以维护市场份额.
虽然微软 推出新的Windows 8操作系统,但假日季节的PC销售仍出现五年多来首次下滑,也令戴尔受到打击.
国际数据公司(IDC)的资料显示,戴尔全球PC出货量在2012年第四季下降近21%至948万台,上年同期为1,197万台.
而该公司的企业解决方案业务营收增长,则是业绩的亮点.该业务营收增加6%至52亿美元,在全年营收中占比34%.
与之相对照的是,消费者业务营收大降24%至28亿美元,凸显出整体PC市场面临的困境;该季面向大公司的销售收入下滑7%至47亿美元.
戴尔在2013年会计年度末时的现金和投资总额为153亿美元.(完)
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