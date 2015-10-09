焦点：戴尔欲藉并购易安信来强化在企业客户市场的地位

图为一台笔记本电脑上的戴尔企业标识。 REUTERS/Joshua Lott

路透10月8日 - 熟知内情的消息人士称，全球第三大个人电脑(PC)制造商--戴尔DELL.O正与银行洽谈为收购易安信电脑系统(EMC)EMC.N所需的融资，戴尔希望藉此并购案提升为企业客户提供的云服务。

易安信市值为520亿美元，本项潜在并购案可能是科技业历来最大一笔交易。

此举可让戴尔从迟滞的PC市场迈向多元化，助其拥有更大规模以出击成长更快、且更有利可图的企业数据储存和管理市场。

“戴尔和易安信正面临亚马逊、谷歌及微软等公司越来越激烈的竞争。规模变大之后，将使戴尔和易安信对其客户而言更具策略重要性，”Jefferies科技分析师研究报告称。“其次，双方的结合将提供一个更完整的私人云端架构。”

戴尔和易安信拒绝置评。

EMC股价EMC.N在纽约证交所收涨4.7%至27.18美元，EMC持有多数股权的虚拟化软件公司VMware(VMW.N)股价收盘挫跌5.8%。

有分析师称，收购价格需要至少达到每股30美元的水平，按此计算，交易估值将达到约580亿美元。消息人士对路透表示，现在谈价格还为时过早。

消息人士还告诉路透，企业债市场不稳，但戴尔在为这笔交易争取融资方面取得进展。

一位曾参与两年前戴尔私有化交易的银行家说，戴尔或能筹集到进行这笔交易所需的约400亿美元。

“他们有能力做到，能拿到美元和欧元融资，也能获得民间融资，”这位要求匿名的银行家说。他还称，私募股权投资公司Silver Lake和微软(MSFT.O)有可能为戴尔提供更多融资。两年前这两家公司均对戴尔的私有化交易进行了投资。

消息人士称，不管交易以何种形式进行，都会包括EMC持有的约80%的VMware股权，这部分股权的单独估值约为280亿美元。

一些华尔街人士对戴尔的这一大胆动作能否顺利进行表示怀疑，因为就在两年前，戴尔为了进行私有化背负了庞大的债务。

“我们认为戴尔没有收购EMC的财务能力，即便EMC打算剥离VMware的股权，”Bernstein的分析师Toni Sacconaghi在研报中写道。

根据Sacconaghi，戴尔约有债务120亿美元，于2013年以250亿美元的交易私有化下市。该金额是易安信目前市值的一半不到。

富国银行(Wells Fargo)分析师Maynard Um也呼应了Sacconaghi的担忧。

他表示，“关键问题在于戴尔是否得以增资，才能拿下易安信。”

**易安信承受压力**

易安信收购案将强化戴尔在企业客户市场的地位，而目前正值创办人Michael Dell试图将这家成立30年的老电脑公司，转型为完整企业运算服务供应商，以期与惠普(HPQ.N)和IBM Corp(IBM.N)等公司相互竞争。

维权投资者Elliott Management Corp一直让易安信承受分拆VMware的压力。Elliott曾表示，易安信结合数种业务的结构，模糊了“巨大的”价值。

麦格理的Ghai表示，尽管对易安信股东来说，与惠普敲定协议所带来的成本综效要大过于和戴尔结亲，但戴尔在买下易安信后，倘若进行免税的分拆VMWare，他并不会感到意外。

Ghai并称，这样的结构也将与Elliott的要求一致。(完)