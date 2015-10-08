戴尔和EMC就并购事宜展开谈判--华尔街日报

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透10月7日 - 华尔街日报周三报道称，全球第三大个人电脑(PC)制造商戴尔(Dell)正与易安信电脑系统(EMC)EMC.N进行合并谈判。
报道援引消息人士的话称，目前尚不清楚是全部还是部分收购EMC。该交易并不十分确定。
因在常规工作时间之外，尚未联系到EMC和戴尔置评。
华尔街日报去年9月曾报道称，企业数据存储设备制造商EMC正探寻包括出售在内的各种选项，并就合并事宜与戴尔和惠普(HPQ.N)举行了会谈。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 徐文焰)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。