焦点：戴尔670亿美元收购EMC意在云市场 创科技领域收购纪录

路透10月12日 - 电脑生产商戴尔周一达成一项协议，以670亿美元收购数据存储公司易安信电脑系统(EMC)EMC.N，该收购价创科技领域纪录，且为年内各领域第三大收购案。在快速成长的管理和存储企业数据市场，戴尔试图把自己打造为行业巨人。

这项收购凸显了当前的收购热潮，大型或成熟企业要趁低利率之际收购同业，以刺激成长。

该交易应有助于私有的戴尔从滞后的个人电脑(PC)市场将业务多样化，使其在获利颇丰且快速成长的云计算数据服务领域壮大规模。戴尔是全球第三大电脑厂商。

戴尔布局个人电脑以外的市场，这一愿望与其主要对手的举动不谋而合。全球第二大个人电脑制造商--惠普在拆分其电脑和打印机业务，以侧重于企业数据业务。国际商业机器(IBM)公司 (IBM.N)十年前也出售了旗下个人电脑部门。

戴尔服务器业务和EMC存储以及虚拟化资产合并后，这一新的壮大后的公司将拥有更大的业务广度，在云计算、移动和网络安全上可同思科(CSCO.O), IBM和惠普叫板。

“我认为无论是戴尔还是EMC，就长期来看少了谁都不能独活；它们的确是彼此需要。”范德堡大学(Vanderbilt University)欧文管理学院(Owen Graduate School of Management)院长Eric Johnson说道。“戴尔最主要的业务是消费者领域，而这块的日子将来不会好过。EMC有一些企业产品，但并不完善。”

两公司周一发布联合声明称，报价为每股33.15美元，包括现金和特别股票。戴尔称，将支付每股24.05美元现金，其余部分将以特殊股票的形式向易安信股东支付。这种特殊股票反映虚拟软件公司VMWare(VMW.N)的市值。易安信持有VMWare的大多数股权。

股市对该笔交易的回应不太热烈。EMC股价上涨1.8%至28.36美元，稍早一度涨逾2.5%。VMware股价挫跌7.8%至72.48美元。

VMware将作为一家独立的公开上市公司存在。FBR Capital Markets的分析师Daniel Ives称，股东们担心VMware会出现人才流失，因为在戴尔管理之下他们的前途存在不确定性，这最终会影响到VMware业绩。

Ives称，股东们还担心随着规模大幅扩大，戴尔的VMware追踪股票计划会打击其股价。“对VMware股东而言，这不啻于一个噩梦，最终会以悲剧结尾，而易安信股东却能有一个比较不错的结果，”Ives称。

易安信董事会已批准此项合并协议，并将建议公司股东也批准该交易。

**寻购条款**

根据路透周日的报导，合并协议含60天的寻购(go-shop)条款，允许EMC以便从其他竞购方获得出价，而将来若与另一家公司达成协议，需支付给戴尔的分手费也可打折。

知情人士称，虽然理论上来说，IBM、思科(Cisco System)(CSCO.O)、甲骨文(Oracle)(ORCL.N)和惠普都可成为易安信的潜在买家，但这些公司另外出价挑战戴尔提议的可能性很小。

对冲基金Elliott Management欢迎与戴尔达成的这一交易，并称这对于EMC股东来说是最好的结果。该基金持有EMC的2.2%股权，一直呼吁拆分EMC。

这一交易的资金将透过以下方式获得，即戴尔所有者的新股本以及发行追踪股、新债券以及手上的现金。戴尔所有者包括戴尔创始人兼执行长Michael Dell，该公司的投资企业MSD Partners，私募股权投资公司Silver Lake，以及新加坡国有投资企业淡马锡控股。

两位知情人士称，合并后的公司将有约500亿美元债务，其中320亿美元与新交易相关，另外还有不明数量的EMC再融资债务，由于这一信息尚未公开，知情人士要求匿名。戴尔所有者将投资逾30亿美元作为新股本。

EMC周一还公布了第三季获利初值，指称预计扣除一些项目后的每股盈余将为0.43美元，据汤森路透I/B/E/S数据，分析师平均预计的0.45美元。EMC预计第三季营收介于60.5亿至60.8亿美元，也略低于分析师平均预计的62.4亿美元。

两家公司称，该交易料于2016年5月至10月间完成。(完)