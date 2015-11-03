独家：戴尔在收购EMC前将出售约100亿美元非核心资产--消息

路透纽约11月2日 - 知情人士称，全球第三大电脑厂商戴尔(Dell Inc)准备出售约100亿美元的非核心资产，包括软件和服务，以减少因收购易安信电脑系统(EMC Corp)EMC.N而背负的沉重债务负担。

知情人士周一称，最近几天戴尔已就此计划与债信评级机构进行了沟通。一旦完成收购EMC，戴尔将承担495亿美元的债务。

消息人士称，戴尔可能将出售帮助资讯科技(IT)管理的Quest Software；电子邮件加密及提供数据安全的SonicWall；备份解决方案分支AppAssure；以及提供IT服务的Perot Systems。

知情人士称，资产剥离并不包括服务器等戴尔硬件资产，服务器业务是戴尔通过合并EMC，寻求主导大型企业市场的关键，并是更有效地与思科(CSCO.O)和IBM(IBM.N)等同业竞争的法宝。

由于磋商是保密的，消息人士要求不具名。戴尔一位发言人拒绝发表评论。

戴尔上月达成一项协议，以670亿美元收购数据存储公司EMC，该收购价创科技领域纪录，且为年内各领域第三大收购案。在快速成长的管理和存储企业数据市场，戴尔试图把自己打造为行业巨人。(完)