戴尔就收购EMC进行磋商--消息人士（更新版）

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
(新增更多交易细节及背景)
路透10月7日 - 一位知情人士告诉路透，全球第三大个人电脑(PC)制造商戴尔(Dell)正就收购易安信电脑系统(EMC)EMC.N进行谈判，并与几家银行讨论以全现金收购后者的融资问题。由于磋商仍属保密性质，这位知情人士要求匿名。
目前尚不能立即获知磋商条款；截至周三收盘，EMC市值约为500亿美元。
这一交易将进一步提振戴尔电脑在企业客户中的地位，该公司创始人戴尔一直在努力将企业完全转变为惠普(HPQ.N)和IBM(IBM.N)那样的企业计算服务提供商。
戴尔发言人David Flink拒绝发表评论；由于在正常工作时间之外，尚未联系到EMC置评。
华尔街日报去年9月曾报导称，EMC正探寻包括出售在内的各种选项，并就合并事宜与戴尔和惠普举行了会谈。
据国际数据公司(IDC)数据，第二季戴尔在全球PC出货量中名列第三，位居联想集团(0992.HK)和惠普之后。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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