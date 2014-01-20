戴尔欲收购IBM低阶服务器业务--WSJ

美联航CEO与中国领事馆官员会面 讨论拖乘客下机事件影响
路透纽约4月18日 - 美国联合航空公司称，该公司执行长Oscar Munoz会见中国驻芝加哥总领事馆官员，讨论强拖乘客下机事件可能对预订情况产生的影响，但目前断言在华业务是否受到该事件打击仍为时尚早。
路透1月20日 -华尔街日报引述消息人士指出，IBM(IBM.N)正在考虑出售旗下低阶服务器业务，而戴尔可能是潜在买主之一。
消息人士去年指出，IBM原本打算将旗下x86服务器业务卖给中国联想集团，但双方价格谈不拢，交易失败。
华尔街日报指出，并不清楚联想是否仍然有意收购这项业务，以及是否有更多潜在买主。
由于戴尔更加专注经营企业客户，这项低利润高成长的业务，将有助戴尔扩大规模。(完)
(编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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路透基威斯康辛诺沙县4月18日 - 美国总统特朗普周二命令对一项引入外国高技能工人的美国签证计划进行审查，通知科技企业以及为其提供这类人员的外包公司注意未来可能会有调整。
路透伦敦4月18日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，首相特雷莎·梅要求提前选举后，英镑在周二大涨，显见市场希望拥有一个更强势的保守党政府领导英国脱欧谈判。