版本:
中国
国际财经 | 2014年 1月 21日 星期二 07:20 BJT

戴尔欲收购IBM低阶服务器业务--WSJ

路透1月20日 -华尔街日报引述消息人士指出，IBM(IBM.N)正在考虑出售旗下低阶服务器业务，而戴尔可能是潜在买主之一。

消息人士去年指出，IBM原本打算将旗下x86服务器业务卖给中国联想集团，但双方价格谈不拢，交易失败。

华尔街日报指出，并不清楚联想是否仍然有意收购这项业务，以及是否有更多潜在买主。

由于戴尔更加专注经营企业客户，这项低利润高成长的业务，将有助戴尔扩大规模。(完)

(编译 蔡美珍；审校 李婷仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐