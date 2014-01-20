戴尔欲收购IBM低阶服务器业务--WSJ

美联航CEO与中国领事馆官员会面 讨论拖乘客下机事件影响

路透纽约4月18日 - 美国联合航空公司称，该公司执行长Oscar Munoz会见中国驻芝加哥总领事馆官员，讨论强拖乘客下机事件可能对预订情况产生的影响，但目前断言在华业务是否受到该事件打击仍为时尚早。