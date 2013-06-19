更正-美国个股：伊坎向戴尔股东承诺，若共同反对私有化将回购160亿美元股票

欧元债市：两年期德债收益率在标售前触及两个月高位
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
(因译文有误，内文第一段公司将回购最多达“160亿美元”股票，非“160万亿美元”。)
路透6月18日 - 美国投资大亨伊坎向戴尔 股东承诺，如果他们加入其反对戴尔私有化的行动，公司将回购最多达160亿美元的股票。戴尔是全球第三大个人电脑(PC)制造商。
伊坎所剩时间已经不多。戴尔股东下个月将投票表决是否接受创始人Michael Dell和私募股权公司Silver Lake提出的244亿美元收购提议，目前股东对伊坎提出的两个方案反应不一。
伊坎一再表示Michael Dell的出价低估了公司价值。在周二的公开信中，伊坎向股东发出最新提议，请股东选出新的董事，这些董事将批准以每股14美元的价格回购股票。该公司创始人和Silver Lake的出价为每股13.65美元。
曾经是戴尔最大独立股东的Southeastern以每股13.52美元的价格，向伊坎出售了近10亿美元戴尔股票，伊坎因此成为该公司的最大外部投资者。Southeastern和伊坎总共持有13%的戴尔股份，伊坎在公开信中称他们已经一致同意在回购时不出售股份。
伊坎写道，戴尔可以通过举债为回购融资52亿美元，此外戴尔还有75亿美元现金，通过出售应收账款可获得29亿美元，(除用于股票回购之外)可为日常运营剩余大约49亿美元现金。
戴尔的特别董事委员会称，正在评估伊坎提出的“新构想”，但在目前状态下其无法批准或执行该项交易。
“没有资金支持、未得到任何一方的参与承诺、也没有在交易无法完成情况下对公司及股东的补偿措施，”董事会在声明中称。
伊坎与戴尔的争斗激烈且旷日持久。
全球个人电脑行业放缓令戴尔受创。Michael Dell和公司高层认为PC业前景不佳，戴尔需要转型为像IBM这样面向大企业的技术顾问公司，最好转变成一家私人企业。伊坎、Southeastern和其他主要投资者表示，戴尔的计划不利于股东，而主要令Michael Dell受益。
戴尔特别董事委员会在6月5日作出陈述向伊坎发出挑战，称他短缺近40亿美元来支持其提出的每股12美元的特别股息方案。
但伊坎周二表示，一家大型投资银行已表示愿意提供16亿美元，伊坎及其关联企业在必要时也将提供20亿美元。
伊坎在5月10日对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，投行Jefferies将贡献过桥贷款为其交易融资。
伊坎和Southeastern在5月时提出的方案将向股东派发每股12美元现金，并允许他们继续持股。伊坎在3月曾提出以每股15美元收购戴尔58%的股份。(完) (编译 李春喜/王翔琼 审校 徐文焰)
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
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