更新版-美国个股: 戴尔接近达成私有化协议,价格分歧缩小--消息人士

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路透纽约2月4日 - 戴尔 向着达成近240亿美元私有化交易更进一步,价格谈到了每股13.50-13.75美元,这可能成为金融危机以来最大规模的杠杆收购.

一名知情人士称,戴尔与其收购财团之间的磋商已在周一进入最后阶段.戴尔创始人兼首席执行官Michael Dell牵头该财团.

该人士称,预计很快就会宣布结果.但其谨慎表示,尚无最终协议达成,磋商仍有可能破裂.

戴尔股价周一收低2.64%,报13.27美元.

该消息人士称,微软 料将在这笔交易中投入约20亿美元,私募股权公司Silver Lake料将投入约10亿美元.

其并称,Michael Dell料将保留现有约16%的持股,并自己投钱以获取公司控制权.

戴尔和Silver Lake拒绝置评,微软没有立即回覆询问.

每股13.50-13.75美元的价格,意味着对戴尔的估值介于235-239亿美元.