更新版-美国个股: 戴尔接近达成私有化协议,价格分歧缩小--消息人士

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(新增细节)
路透纽约2月4日 - 戴尔 向着达成近240亿美元私有化交易更进一步,价格谈到了每股13.50-13.75美元,这可能成为金融危机以来最大规模的杠杆收购.
一名知情人士称,戴尔与其收购财团之间的磋商已在周一进入最后阶段.戴尔创始人兼首席执行官Michael Dell牵头该财团.
该人士称,预计很快就会宣布结果.但其谨慎表示,尚无最终协议达成,磋商仍有可能破裂.
戴尔股价周一收低2.64%,报13.27美元.
该消息人士称,微软 料将在这笔交易中投入约20亿美元,私募股权公司Silver Lake料将投入约10亿美元.
其并称,Michael Dell料将保留现有约16%的持股,并自己投钱以获取公司控制权.
戴尔和Silver Lake拒绝置评,微软没有立即回覆询问.
每股13.50-13.75美元的价格,意味着对戴尔的估值介于235-239亿美元.
13.75美元较戴尔爆出私有化消息前平均11美元的股价高出23%左右,但远低于一年前的17.61美元.(完) (编译 程琳; 审校 张涛)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。