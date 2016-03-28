戴尔接近将旗下IT服务部门以35亿美元售予NTT Data--消息

路透3月27日 - 知情人士周日称，电脑生产商戴尔料于周一宣布，将旗下非核心资讯科技(IT)咨询部门售予日本NTT Data(9613.T)，作价35亿美元。

这一交易将使戴尔得以削减430亿美元债务中的一部分，该公司此前以现金加股票的方式收购数据存储公司易安信(EMC Corp)EMC.N，交易规模逼近600亿美元。

身为全球最大技术服务公司之一的NTT Data，亦将通过这一交易更大范围地涉足美国市场，NTT Data希望在美国的医疗保健IT、保险及金融服务咨询方面大展拳脚。

该名要求匿名的消息人士称，尚待NTT Data董事会在东京开会批准这一交易，方可发布协议内容。

消息人士称，戴尔为收购易安信而推出的100亿美元联贷案也取得了进展。消息人士并称，此次融资需求强劲，筹资规模预计将扩大5-7.5亿美元，额外筹得的资金将用来冲抵剩余330亿美元收购筹资中较为昂贵的部分。

戴尔未予置评，NTT Data也没有立即回复置评请求。路透2月12日报导称，NTT Data正在就收购戴尔旗下信息技术咨询部门Perot Systems进行排他性磋商，不过双方在收购价格方面依然存在分歧。

路透之前报道，知情人士称，美国私募股权投资公司KKR & Co LP、 Thoma Bravo LLC和Vista Equity Partners Management LLC正在竞购价值40亿美元的戴尔资产。

上述三家私募股权投资公司正在竞购戴尔旗下的Quest Software以及SonicWall。Quest Software主要从事信息技术管理，SonicWall主要从事电子邮件加密以及数据安全业务。(完)