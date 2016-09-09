戴尔完成易安信并购交易后 将裁减2000-3000个岗位--彭博

路透9月8日 - 彭博报导，戴尔科技公司(Dell Technologies)将裁减2,000-3,000个岗位；戴尔科技周三完成了对企业数据存储设备制造商易安信电脑系统(EMC)的并购。

彭博周四援引熟知此事的人士称，此次裁员主要在美国进行。

彭博称，裁减的岗位主要在供应链、营销及综合行政管理部门，还称，收购EMC之后公司共有14万名员工。

“对于此类规模的交易而言，这很常见，因为会有一些人力重叠之处需要管理，这也是会有裁员的地方，”戴尔发言人Dave Farmer称，但拒绝具体就彭博报导置评。

戴尔去年10月同意以670亿美元收购EMC。戴尔创始人Michael Dell在2013年与私募股权基金银湖管理公司(Silver Lake Management)一道对戴尔进行了私有化。

戴尔完成与EMC的历史性并购后，将缔造全球最大的私人控股科技公司。(完)