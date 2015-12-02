独家：KKR、Thoma Bravo和Vista竞购40亿美元戴尔资产--消息人士

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透12月1日 - 知情人士称，美国私募股权投资公司KKR & Co LP (KKR.N)、 Thoma Bravo LLC和Vista Equity Partners Management LLC正在竞购价值40亿美元的戴尔资产。电脑生产商戴尔正进一步出售旗下资产。
剥离这些资产可帮助戴尔改善资产负债状况。10月份时戴尔同意以670亿美元收购数据存储公司易安信电脑系统EMC.N。该交易料在2016年10月之前完成，目前尚待易安信股东批准。
上述知情人士本周表示，上述三家私募股权投资公司正在竞购戴尔旗下的Quest Software以及SonicWall。Quest Software主要从事信息技术管理，SonicWall主要从事电子邮件加密以及数据安全业务。
上述人士称，Quest Software和SonicWall分别价值约20亿美元；高盛(GS.N)在这项潜在出售交易中为戴尔提供咨询服务。
该人士表示，戴尔同时还在与花旗(C.N)合作，完成旗下IT服务公司Perot Systems的出售工作，该部门估值可能在50-60亿美元之间。戴尔将把Perot Systems出售给国内外企业服务行业的大公司。
消息人士要求不具名，因为这项考量仍然保密。Vista Equity、Thoma Bravo以及高盛方面的代表没有立即回应置评请求。戴尔、花旗和KKR拒绝评论。
戴尔与易安信的合并完成后负债规模将达到495亿美元，出售这些资产将有助于降低债务。戴尔曾表示，与易安信合并后的18-24个月内，将把主要精力集中在债务削减方面，力争获得投资级债信评级。
Thoma Bravo在2010年以大约7.17亿美元将SonicWall私有化，两年后出售给戴尔。
路透上周报导称，易安信力争让股东支持公司出售给戴尔的计划，将保留对云服务提供商Virtustream的多数股权，放弃将这家亏损企业纳入与VMware(VMW.N)合资企业的计划。
这项改动旨在提振VMware股价，该公司价值下滑已经让这宗收购面临风险，因戴尔将要支付给易安信股东的每股24.05美元现金以及一股特别股，计算依据则追溯到VMware普通股的股价。VMware是一家虚拟软件生产商，多数股权为易安信持有，也被认为是后者最重要的资产之一。(完)
(编译 孙国玉/郑茵 审校 张涛/龚芳)
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