美国个股：即使戴尔收购案股东投票推迟，报价也不会提高--消息人士

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透7月16日 - 两名知情人士周二透露，即使戴尔(Dell Inc.) 股东推迟对收购提议的投票，戴尔执行长Michael Dell及其私募合作伙伴Silver Lake也不会提高其244亿美元的收购报价。
一位知情人士周二表示，戴尔可能决定推迟原定于7月18日(周四)举行的股东投票，因为公司的专门董事委员会目前认为难以产生明确的投票结果。
Michael Dell在戴尔持股近16%，并且他30年前在大学宿舍创立了该公司，所以外界认为与常常放弃无意义的收购交易的金融投资者Silver Lake相比，Michael Dell更在意完成这次收购。
但是了解Michael Dell和Silver Lake计划的两位人士周二称，任何提高报价的决定都必须由双方共同作出，而且双方已经决定不再提高每股13.65美元的报价。
消息人士要求不具名，因为其言论都是私下看法。戴尔发言人和专门委员会未立即做出评论，而Silver Lake拒绝置评。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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