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市场报道 | 2013年 7月 17日 星期三 09:05 BJT

美国个股：即使戴尔收购案股东投票推迟，报价也不会提高--消息人士

路透7月16日 - 两名知情人士周二透露，即使戴尔(Dell Inc.) 股东推迟对收购提议的投票，戴尔执行长Michael Dell及其私募合作伙伴Silver Lake也不会提高其244亿美元的收购报价。

一位知情人士周二表示，戴尔可能决定推迟原定于7月18日(周四)举行的股东投票，因为公司的专门董事委员会目前认为难以产生明确的投票结果。

Michael Dell在戴尔持股近16%，并且他30年前在大学宿舍创立了该公司，所以外界认为与常常放弃无意义的收购交易的金融投资者Silver Lake相比，Michael Dell更在意完成这次收购。

但是了解Michael Dell和Silver Lake计划的两位人士周二称，任何提高报价的决定都必须由双方共同作出，而且双方已经决定不再提高每股13.65美元的报价。

消息人士要求不具名，因为其言论都是私下看法。戴尔发言人和专门委员会未立即做出评论，而Silver Lake拒绝置评。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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