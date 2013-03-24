《企业并购焦点》戴尔董事会正在评估黑石和伊坎的竞争收购报价--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**两份竞争要约**
消息人士称，伊坎对戴尔58%的股份提出的收购报价为每股15美元。
消息人士透露，根据其提议，股东将选择收取现金还是股份，但现金数额会有一个上限。换句话说，若戴尔所有股东都选择现金售股，则只能出售58%的股份，剩余42%仍保持上市交易状态。
消息人士还指出，伊坎计划用其自有资金、戴尔公司的现金以及新发债券为其竞购提供资金。
投行Jefferies Group为伊坎担任顾问。Jefferies拒绝置评。
消息人士表示，黑石的报价每股超过14.25美元。根据黑石的收购提议，戴尔公司也会保留一定数量的股票继续上市交易。但与伊坎提议不同的是，黑石提议，对于希望现金售股的戴尔股东，将全部买下其持股。
消息人士称，黑石提议限制流通股规模，但其未明确具体数字。
消息人士说，摩根士丹利为黑石担任顾问，并给予后者用于融资的高度信任保证书。摩根士丹利拒绝对此置评。
消息人士还称，有关黑石出售戴尔公司金融服务业务也有一些洽谈，但这不在现有收购提议范围之内。
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。