《企业并购焦点》戴尔董事会正在评估黑石和伊坎的竞争收购报价--消息

**两份竞争要约**

消息人士称，伊坎对戴尔58%的股份提出的收购报价为每股15美元。

消息人士透露，根据其提议，股东将选择收取现金还是股份，但现金数额会有一个上限。换句话说，若戴尔所有股东都选择现金售股，则只能出售58%的股份，剩余42%仍保持上市交易状态。

消息人士还指出，伊坎计划用其自有资金、戴尔公司的现金以及新发债券为其竞购提供资金。

投行Jefferies Group为伊坎担任顾问。Jefferies拒绝置评。

消息人士表示，黑石的报价每股超过14.25美元。根据黑石的收购提议，戴尔公司也会保留一定数量的股票继续上市交易。但与伊坎提议不同的是，黑石提议，对于希望现金售股的戴尔股东，将全部买下其持股。

消息人士称，黑石提议限制流通股规模，但其未明确具体数字。

消息人士说，摩根士丹利为黑石担任顾问，并给予后者用于融资的高度信任保证书。摩根士丹利拒绝对此置评。