戴尔正洽谈私有化--彭博

路透旧金山1月14日 - 全球第三大个人电脑(PC)生产商戴尔DELL.O股价周一劲扬13%至将近八个月高点,此前彭博报导称,该公司正与至少两家私募股权投资公司(private equity firm)洽谈私有化问题.

彭博援引两位知情人士的消息称,戴尔与私募股权投资公司之间的讨论尚属初步阶段,融资问题也还未解决.目前,戴尔面对市场份额不断被同业惠普(HPQ.N)和中国联想集团(0992.HK)所攫取的局面.

戴尔表示,公司对市场传闻和臆测不做评论.

随着苹果(AAPL.O)的iPad等产品面世,传统的台式电脑和笔记本电脑需求出现下滑,戴尔与惠普和联想一样,正在极力应对这一局面.根据行业研究机构IDC的数据,假日季PC销售出现逾五年来的首次下滑.

戴尔目前正设法转型成为一家面向企业和政府机构的电脑与服务提供商.不过据IDC,该公司第四季电脑出货量下滑21%.第三季时其获利锐减47%.

戴尔曾被誉为零库存管理和客户定制电脑在线销售模式的先驱,但好运已盛极而衰.2007年该公司执行长迈克尔戴尔(Michael Dell)重返这家他创立的公司试图重振业务.

在周一股价反弹前,该公司股票市值约为190亿美元.根据汤森路透数据,目前迈克尔戴尔持有公司逾14%的股权,去年在美国富豪榜上以146亿美元的身家排名第22位.

在交易短时间暂停后,戴尔股价最高涨至12.83美元,为2012年5月以来高位,尾盘收报12.29,涨幅为12.96%.(完)

(编译 郑茵; 审校 王丽鑫/李爽)

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