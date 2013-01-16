戴尔私有化磋商进入深入阶段 至少四家银行愿提供融资

路透纽约/旧金山1月15日 - 两名知情消息人士对路透称,有关戴尔DELL.O私有化的磋商目前进入深入阶段,有至少四家大银行愿意提供资金支持.该公司股价受此提振大涨7%.

消息人士称,牵头该交易的Silver Lake Partners曾于去年年底接触瑞士信贷CSGN.VX、美国银行美林(BAC.N)、巴克莱BARCR.UL及加拿大皇家银行(RY.TO),询问他们是否有为一笔潜在交易提供融资的意向.由于相关细节尚未公开,消息人士要求匿名.

摩根大通(JPM.N)担任戴尔交易的顾问,交易规模或达190亿美元,为全球衰退以来规模最大的交易之一.若能成功,戴尔将可摆脱信息披露要求的约束,完成从个人电脑企业向满足公司技术需求的一站式服务提供商的艰难转型.

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消息人士称,Silver Lake正与其主要投资者之一合作,据称该投资者是一家有限合伙公司.华尔街日报稍早报导了该投资人的参与.

消息人士提醒称,交易可能很快达成,但情况仍存在变数.

戴尔、美国银行、加拿大皇家银行、巴克莱和瑞士信贷均拒绝评论.摩根大通和Silver Lake没有立即回覆要求其置评的电话.

他们称,戴尔一直在断断续续地与私募股权投资企业就私有化进行商谈,相关磋商在去年年底升温.

交易包括执行长迈克尔?戴尔(Michael Dell)的股权投资,他持有戴尔公司14%的股权.他通过投资公司MSD Capital投资和管理自己的个人财富.

据汤森路透数据,迈克尔?戴尔现持有2.44亿股戴尔股票,去年在美国福布斯美国富豪排行榜名列第22位.

戴尔股价周二在Nasdaq市场收高7.2%,报13.17美元.

戴尔可能进行私有化的消息令许多业界人士感到意外,他们中间许多人表示难以理解私募股权投资者参与其中的投资依据.

一位收购经验颇丰但并未参与戴尔交易的业内高管表示,成为私营公司后再进行各种收购,可能更加容易,而且不用被华尔街指指点点.

这位高管还称,引入私募股权投资公司也有助于进行债市融资,只要是大型私募股权公司引荐的投资方都能让戴尔获益.

此外,许多分析师和业内高管称,这笔潜在交易主要是基于戴尔的低估值.

Sanford Bernstein分析师Toni Sacconaghi说,"鉴于低估值和低利率,我们认为戴尔进行(杠杆收购)主要想赌一把,碰碰运气,我们看不到任何明显的重组机会或特别的退出策略."(完)

(编译 程琳/王丽鑫/兰秀娟; 审校 白云)

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